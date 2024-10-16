自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

新冠新發現！ 鎘暴露恐加重病情 長庚研究：尿中濃度高預後差

2024/10/16 15:53

邱立忠（前排左）、顏宗海（前排右）研究團隊發現鎘暴露與新冠病情的相關性。（長庚醫院提供）

邱立忠（前排左）、顏宗海（前排右）研究團隊發現鎘暴露與新冠病情的相關性。（長庚醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠肺炎研究又有新發現！林口長庚醫院公布最新研究發現，新冠重症患者尿液中鎘濃度高於輕症患者，且濃度越高，臨床預後越差。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，常見鎘污染來源除了職業暴露及抽菸外，飲食暴露也是重要污染源，提醒民眾注意防範。

林口長庚醫院呼吸胸腔科副教授邱立忠及顏宗海主持一項臨床研究，共納入574位新冠患者，包含252位重症、322位輕症，其中68位死亡，死亡率11.8%。經分析發現，相較於輕症患者，重症患者尿液中鎘濃度較高、平均年齡較大、血液中的發炎指標如C反應蛋白及白血球介素6也較高。

研究團隊將重症患者依其尿液中的鎘濃度高低，平均分為4組，結果尿液中鎘濃度較高的組別，因血氧濃度過低需使用呼吸器比例較高，也會出現較高的死亡率，證明鎘暴露與新冠疾病嚴重度息息相關。相關研究成果已刊登在國際期刊《環境健康》（Environmental Health）上。

鎘有毒金屬 飲食暴露是重要污染源

顏宗海說明，鎘是有毒金屬、環境污染物，國際癌症研究機構公告為第1級致癌物，為人類確定致癌物。鎘也是提煉鋅的附產品，經常用來作為鎳鎘電池、染料、塗料色素及製造塑膠的穩定劑。相較其他重金屬，鎘更容易被農作物、蔬菜、稻米所吸收，因此飲食暴露是一個重要的污染源。

相較其他重金屬，鎘更容易被農作物、蔬菜、稻米所吸收；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

相較其他重金屬，鎘更容易被農作物、蔬菜、稻米所吸收；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

顏宗海指出，鎘污染會增加肺部疾病、心血管疾病、動脈粥狀硬化症、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、腦中風及死亡的風險。過量的鎘暴露會引發人體異常發炎和免疫反應，甚至會造成器官永久損傷。

邱立忠表示，經由呼吸道系統進入人體的鎘蒸氣，約50%會被吸收並影響肺功能，患者可能出現肺氣腫及慢性阻塞性肺病；經由消化道系統進入人體的鎘，則約6%會被人體吸收，主要累積在腎臟組織，造成腎功能損傷，長期暴露的病人也會出現軟骨症及自發性骨折，也就是俗稱的「痛痛病」。

顏宗海指出，鎘主要經由尿液代謝，生物半衰期極長，為蓄積性毒物。血液中的鎘半衰期約75至128天，腎臟中的鎘半衰期則可長達6至38年，因此尿液中的鎘濃度可視為慢性鎘暴露的全身總負荷指標。

顏宗海強調，為了減少鎘污染機會，除了戒菸、避免空污暴露外，對於日常飲食、環境及職業中可能會接觸到過量鎘暴露的風險，都要加以注意及防範。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中