新冠新發現！ 鎘暴露恐加重病情 長庚研究：尿中濃度高預後差

邱立忠（前排左）、顏宗海（前排右）研究團隊發現鎘暴露與新冠病情的相關性。（長庚醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠肺炎研究又有新發現！林口長庚醫院公布最新研究發現，新冠重症患者尿液中鎘濃度高於輕症患者，且濃度越高，臨床預後越差。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，常見鎘污染來源除了職業暴露及抽菸外，飲食暴露也是重要污染源，提醒民眾注意防範。

林口長庚醫院呼吸胸腔科副教授邱立忠及顏宗海主持一項臨床研究，共納入574位新冠患者，包含252位重症、322位輕症，其中68位死亡，死亡率11.8%。經分析發現，相較於輕症患者，重症患者尿液中鎘濃度較高、平均年齡較大、血液中的發炎指標如C反應蛋白及白血球介素6也較高。

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研究團隊將重症患者依其尿液中的鎘濃度高低，平均分為4組，結果尿液中鎘濃度較高的組別，因血氧濃度過低需使用呼吸器比例較高，也會出現較高的死亡率，證明鎘暴露與新冠疾病嚴重度息息相關。相關研究成果已刊登在國際期刊《環境健康》（Environmental Health）上。

鎘有毒金屬 飲食暴露是重要污染源

顏宗海說明，鎘是有毒金屬、環境污染物，國際癌症研究機構公告為第1級致癌物，為人類確定致癌物。鎘也是提煉鋅的附產品，經常用來作為鎳鎘電池、染料、塗料色素及製造塑膠的穩定劑。相較其他重金屬，鎘更容易被農作物、蔬菜、稻米所吸收，因此飲食暴露是一個重要的污染源。

相較其他重金屬，鎘更容易被農作物、蔬菜、稻米所吸收；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

顏宗海指出，鎘污染會增加肺部疾病、心血管疾病、動脈粥狀硬化症、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、腦中風及死亡的風險。過量的鎘暴露會引發人體異常發炎和免疫反應，甚至會造成器官永久損傷。

邱立忠表示，經由呼吸道系統進入人體的鎘蒸氣，約50%會被吸收並影響肺功能，患者可能出現肺氣腫及慢性阻塞性肺病；經由消化道系統進入人體的鎘，則約6%會被人體吸收，主要累積在腎臟組織，造成腎功能損傷，長期暴露的病人也會出現軟骨症及自發性骨折，也就是俗稱的「痛痛病」。

顏宗海指出，鎘主要經由尿液代謝，生物半衰期極長，為蓄積性毒物。血液中的鎘半衰期約75至128天，腎臟中的鎘半衰期則可長達6至38年，因此尿液中的鎘濃度可視為慢性鎘暴露的全身總負荷指標。

顏宗海強調，為了減少鎘污染機會，除了戒菸、避免空污暴露外，對於日常飲食、環境及職業中可能會接觸到過量鎘暴露的風險，都要加以注意及防範。

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