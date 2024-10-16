台大領先研發「光場近眼顯示器」 解決AR頭盔暈眩問題

台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊開發出「光場AR」顯示技術，解決傳統AR頭盔戴久頭暈問題，大大提升人眼看AR影像的舒適度與真實感，已用在智慧醫療應用上。（國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕元宇宙需要擴增實境（AR）等技術實現，但AR頭盔老問題是使用者易頭暈難久戴，又缺乏深度感知，台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊開發出「光場AR」顯示技術，投射光線而非影像到視網膜，符合人體看近看遠特性，目前可應用在高精度醫學應用，重建胃部3D模型，或免電腦斷層執行肝膽手術等。

國科會科技專案支持，台大電信工程學研究所教授陳宏銘與台大醫院院長吳明賢攜手，與新創公司兆輝光電開發世界領先的光場AR顯示技術；陳宏銘指出，一般AR、VR等顯示器通病，是很多人用完後頭暈，及虛實無法融合，原因在於其產生的虛像在固定深度，使眼睛焦點調節無法匹配，產生視覺輻輳調節衝突（VAC），容易造成視覺疲勞、眩暈等症狀。

請繼續往下閱讀...

台大團隊開發的光場AR技術，是將虛擬場景中的「光線」投射至眼睛，而非投射影像，讓其符合人類視覺特性，自由調整焦距，看近看遠都清晰，大大提升舒適度跟真實感，並能再現物體細微深度差異，提供更精確的三維感知。且技術成本低於10美元（約321元台幣）。

台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊研發「光場AR」顯示技術，將光線直接投射到視網膜，改善傳統AR的暈眩問題，且看近看遠都清晰。（圖取自台大光場AR團隊簡報）

台大醫院團隊則將光場AR技術用在智慧醫療，包含AR微創手術，可精確呈現器官、重要血管與神經位置，幫助醫師精準操作；已與臨床醫師合作研發3D重建與注視技術，能有效重建出胃部3D模型，加上光追蹤技術，提供醫師手術參考，輔助年輕醫師學習等。

台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊開發出「光場AR」顯示技術，已用在智慧醫療，可重建胃部3D影像，協助醫師診斷。（圖取自台大光場AR團隊簡報）

另，台大團隊也研發自動對位技術，可將器官的數位孿生影像與真實人體對齊，手術不需使用輻射線醫學影像，就能達到精準定位器官位置，未來將應用到膽囊引流手術，可望大幅降低手術時間與病患承受的輻射量，對於肝癌患者也可望受惠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法