自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

台大領先研發「光場近眼顯示器」 解決AR頭盔暈眩問題

2024/10/16 14:32

台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊開發出「光場AR」顯示技術，解決傳統AR頭盔戴久頭暈問題，大大提升人眼看AR影像的舒適度與真實感，已用在智慧醫療應用上。（國科會提供）

台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊開發出「光場AR」顯示技術，解決傳統AR頭盔戴久頭暈問題，大大提升人眼看AR影像的舒適度與真實感，已用在智慧醫療應用上。（國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕元宇宙需要擴增實境（AR）等技術實現，但AR頭盔老問題是使用者易頭暈難久戴，又缺乏深度感知，台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊開發出「光場AR」顯示技術，投射光線而非影像到視網膜，符合人體看近看遠特性，目前可應用在高精度醫學應用，重建胃部3D模型，或免電腦斷層執行肝膽手術等。

國科會科技專案支持，台大電信工程學研究所教授陳宏銘與台大醫院院長吳明賢攜手，與新創公司兆輝光電開發世界領先的光場AR顯示技術；陳宏銘指出，一般AR、VR等顯示器通病，是很多人用完後頭暈，及虛實無法融合，原因在於其產生的虛像在固定深度，使眼睛焦點調節無法匹配，產生視覺輻輳調節衝突（VAC），容易造成視覺疲勞、眩暈等症狀。

台大團隊開發的光場AR技術，是將虛擬場景中的「光線」投射至眼睛，而非投射影像，讓其符合人類視覺特性，自由調整焦距，看近看遠都清晰，大大提升舒適度跟真實感，並能再現物體細微深度差異，提供更精確的三維感知。且技術成本低於10美元（約321元台幣）。

台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊研發「光場AR」顯示技術，將光線直接投射到視網膜，改善傳統AR的暈眩問題，且看近看遠都清晰。（圖取自台大光場AR團隊簡報）

台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊研發「光場AR」顯示技術，將光線直接投射到視網膜，改善傳統AR的暈眩問題，且看近看遠都清晰。（圖取自台大光場AR團隊簡報）

台大醫院團隊則將光場AR技術用在智慧醫療，包含AR微創手術，可精確呈現器官、重要血管與神經位置，幫助醫師精準操作；已與臨床醫師合作研發3D重建與注視技術，能有效重建出胃部3D模型，加上光追蹤技術，提供醫師手術參考，輔助年輕醫師學習等。

台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊開發出「光場AR」顯示技術，已用在智慧醫療，可重建胃部3D影像，協助醫師診斷。（圖取自台大光場AR團隊簡報）

台灣大學陳宏銘、吳明賢團隊開發出「光場AR」顯示技術，已用在智慧醫療，可重建胃部3D影像，協助醫師診斷。（圖取自台大光場AR團隊簡報）

另，台大團隊也研發自動對位技術，可將器官的數位孿生影像與真實人體對齊，手術不需使用輻射線醫學影像，就能達到精準定位器官位置，未來將應用到膽囊引流手術，可望大幅降低手術時間與病患承受的輻射量，對於肝癌患者也可望受惠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中