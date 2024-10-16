男女減重早餐大不同！ 研究：男宜高碳水、女宜高脂肪

早餐是減重關鍵，掌握男女飲食差異，讓你輕鬆燃燒卡路里；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕想有效減重，早餐怎麼吃很重要，而且男女之間竟然存在差異！ 加拿大滑鐵盧大學一項最新研究指出，男性和女性對早餐食物的代謝反應不同，因此選擇適合自己性別的早餐，將能提升減重效率。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊利用數學模型模擬男性和女性的新陳代謝過程，發現男性在經過數小時空腹後，若食用高碳水化合物早餐（例如：燕麥、穀物），平均代謝反應較佳；而女性則適合攝取高脂肪早餐（例如：歐姆蛋、酪梨），減重效果更理想。

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研究主要作者阿波（Stéphanie Abo）博士候選人表示：「生活型態與整體健康息息相關，我們生活忙碌，因此了解看似微不足道的飲食選擇，例如早餐，如何影響健康和體力，至關重要。無論是減重、維持體重，或單純維持活力，了解飲食對新陳代謝的影響都不可或缺。」

研究發現，女性適合攝取高脂肪早餐（例如：歐姆蛋、酪梨），減重效果更理想；示意圖。（圖取自freepik）

這項研究也填補了現有研究中，男女脂肪代謝差異的知識缺口。 研究團隊指出，過往針對女性脂肪代謝的研究數據相對不足。 透過建立數學模型，他們可以快速測試各種假設，並模擬不同飲食情境下的代謝反應，這在以人體進行實驗時，往往難以實現。

研究發現，雖然女性平均體脂肪高於男性，但其燃燒脂肪的效率並不低於男性。「模型結果顯示，女性在飯後會儲存更多脂肪，但在空腹時也會燃燒更多脂肪，」研究團隊解釋。

未來，研究團隊將進一步發展代謝模型，納入更多個人化因素，例如：體重、年齡、月經週期等，以提供更精準的飲食建議。 此研究已發表於《電腦生物醫學》（Computers in Biology and Medicine）期刊。

報導中指出，雖然這項研究提供了男女減重早餐的初步建議，但仍需考量個人體質的差異。 均衡飲食和規律運動，才是維持健康體重的根本之道。 切勿單純依賴特定飲食模式，而忽略了整體生活型態的調整。

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