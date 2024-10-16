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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

台B肝死亡率高於亞洲各國 立院厚生會籲制定國家政策

2024/10/16 13:40

立法院厚生會跨黨派立委今日共同舉行記者會，指根據「全球肝炎消除聯盟」的數據，台灣每10萬人B型肝炎的死亡率為22人，高於周遭亞洲國家，呼籲衛福部應儘速盤點國內B型肝炎的帶原人數，並比照滅除C型肝炎制定國家政策。（記者謝君臨攝）

立法院厚生會跨黨派立委今日共同舉行記者會，指根據「全球肝炎消除聯盟」的數據，台灣每10萬人B型肝炎的死亡率為22人，高於周遭亞洲國家，呼籲衛福部應儘速盤點國內B型肝炎的帶原人數，並比照滅除C型肝炎制定國家政策。（記者謝君臨攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院厚生會跨黨派立委今（16）日共同舉行記者會，指根據「全球肝炎消除聯盟」的數據，台灣每10萬人B型肝炎的死亡率為22人，高於周遭亞洲國家，呼籲衛生福利部應儘速盤點國內B型肝炎的帶原人數，並比照滅除C型肝炎制定國家政策。健保署署長石崇良說，目前希望在政策上強化篩檢及早期發現治療。

厚生會秘書長、國民黨立委陳菁徽表示，根據「全球肝炎消除聯盟」的數據，台灣每10萬人B肝的死亡率為22人，高於周遭亞洲國家，包含中國11.4人、韓國19.05人、日本0.3人、泰國18.9人、新加坡8.87人。且台灣B肝確診患者接受適當治療的比例為28%，也低於日本32.08%、新加坡30.7%。

世界衛生組織（WHO）2030年病毒性肝炎消除目標為：政府應確保至少90%的B、C肝炎病毒感染者得到診斷、至少80%符合條件的感染者得到適當治療，以及肝硬化和癌症死亡人數減少65%。厚生會會長、國民黨立委萬美玲指出，請國健署盤點台灣B肝帶原人數，並針對未接種疫苗1986年以前出生者納肝炎公費篩檢，讓台灣有機會達成WHO的目標。

民進黨立委王正旭表示，針對如何提高勞工保障這部分，希望將來勞動部、衛福部研議，把B、C肝相關檢查也納入健檢的一部分。另外，除找出帶原者，如何提高治療比例也很重要。

民進黨立委林月琴指出，根據民間數據，B肝篩檢率不到50%，政府應清楚告訴民眾如何積極預防，並發現帶原者長期追蹤，訂定相關政策計畫。

國民黨立委黃健豪則以病友家屬身份分享經驗。他說，家父是B肝帶原者，但因對生活沒太大影響，沒有特別注意此事，直到2017年容易感到疲倦才去醫院檢查，發現已有腫瘤無法切除，必須換肝，經篩檢還好自己適合，進行手術後父親狀況良好。政策面上，希望能提早預防、提早治療，讓台灣肝病狀況下降。

台大醫學院附設醫院副院長高嘉宏表示，肝臟是一個沉默的器官，要等受損到大概70%以上才會出現明顯症狀，常見B、C肝炎初期徵狀不明顯，有時會錯失治療先機。據統計，40歲以上成年者約有10%是帶原者，應及早發現並治療。

義大醫院代理研究副院長許耀峻指出，分析義大和全國資料可以發現，因為B肝罹患肝癌的患者，超過7成5在罹患肝癌前沒用抗病毒治療，若有足夠證據，未來才不會錯過治療時機。他也認為，在政策上應放寬，讓民眾有權利和醫生討論是否一輩子要吃藥，什麼情況可以考慮停藥。

對此，石崇良說，不是所有帶原者都要做B肝新藥治療，如何選擇最有效益的治療族群，以及投藥方式，在政策上必須討論。他也呼籲，在自費健檢後，可以請醫療院所將資料傳到健保，就會整合在個人帳戶，自己可以看得到健康存摺，醫師看病在雲端也看得到，就可以找到所有B、C肝炎帶原者，及早治療。

國健署副署長魏璽倫表示，消除B、C肝炎的關鍵有四，包括：衛教、篩檢、診斷、治療，缺一不可，健康署可以努力的是衛教、篩檢部分，將藉由C肝消除經驗對付B肝。她也提及，我們有一個肝炎、肝癌防治會報，就出生世代為基準擴大篩檢，已有共識，會朝此方向努力。

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