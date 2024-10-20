健康網》小心脖子7變化！ 醫：1徵兆恐是心血管疾病、肺癌

醫師表示，脖子出現顏色改變、僵硬疼痛、喉結突出和不對稱、血管明顯怒張、淋巴結腫大等，可能是身體發出的警訊，不可忽略；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您有注意到脖子的變化嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，從顏色改變、僵硬疼痛、喉結突出和不對稱、脂肪堆積、血管明顯怒張、淋巴結腫大，甚至是整個脖子腫大，都可能是身體發出的警訊！其中像是頸動脈跳動過於明顯，可能反映出心血管疾病；脖子靜脈異常怒張，可能是上腔靜脈症候群，其與肺癌或其他胸部腫瘤有關，建議定期檢查，及早就醫，遠離疾病。

脖子顏色改變 內分泌系統異常

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，當脖子顏色變深或變黑，特別是在皺褶處，可能是內分泌系統異常的徵兆，通常與荷爾蒙失衡或代謝異常有關，使得脖子皮膚會變得厚重、粗糙，顏色加深，可能呈現暗灰或深褐色，常見於頸部、同時你的腋下或腹股溝等部位，也有皺褶處的加深加黑的顏色。

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黃軒舉例，黑棘皮症是1種與胰島素阻抗、肥胖或糖尿病前期有關，也可能是腫瘤或內分泌疾病的徵兆，例如多囊性卵巢綜合症或庫欣氏症候群，造成脖子顏色改變。

醫師指出，脖子僵硬或疼痛，通常是肌肉拉傷、姿勢不良或頸椎椎間盤問題所引起；圖為情境照。（圖取自freepik）

脖子僵硬疼痛 恐肌肉拉傷、姿勢不良

脖子僵硬或疼痛，通常是肌肉拉傷、姿勢不良或頸椎椎間盤問題所引起。黃軒提及，長時間保持不良姿勢，如低頭看手機、長時間坐在電腦前等，會對頸部肌肉和椎間盤造成壓力，導致肌肉緊繃、痠痛，甚至引發椎間盤突出。此外，劇烈運動或突然的動作，也可能導致頸部肌肉拉傷，加重疼痛感；亦或是炎症或感染的徵兆，如病毒或細菌感染。

黃軒進一步指出，此時脖子活動範圍通常會受限，轉動困難且伴有疼痛，有時疼痛可延伸到肩膀和上背部，嚴重情況下，可能出現頭痛、發燒，並伴隨全身乏力。由頸椎退化或椎間盤問題引起，通常伴隨頸部僵硬和慢性疼痛，也多有手臂麻木問題。

黃軒提到，至於嚴重的感染性疾病，例如腦膜炎、腮腺炎，除了脖子僵硬外，還會出現劇烈頭痛、發燒、光敏感等症狀。如果已排除以上問題，脖子仍然僵硬疼痛，記得找醫師排除風濕性關節炎，其為1種自身免疫疾病，會影響頸部關節，導致疼痛和僵硬。

喉結突出和不對稱 可能甲狀腺異常

黃軒提及，喉結不對稱腫脹或疼痛，可能是由甲狀腺異常引起的，這些包括甲狀腺結節或腫瘤。此外，喉結部位異常增大，也可能反映出甲狀腺或喉部的其他問題，如腫瘤或感染。這些脖子通常表現為喉結一側的突出、腫脹，才出現不對稱的情況，觸摸時感到不適或疼痛，嚴重情況下還可能影響吞嚥或呼吸。

黃軒提醒，如果喉結區域出現不對稱腫脹或疼痛，建議及早尋求專業醫師的檢查排除甲狀腺腫瘤或喉癌，及其他病因，以進行適當的治療。

醫師提及，喉結不對稱腫脹或疼痛，可能是由甲狀腺異常引起的；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

脖子後方脂肪堆積 多有內分泌或代謝問題

脖子後方的脂肪堆積，或所謂的「水牛肩」，常與內分泌失調或代謝疾病有關。黃軒說明，此種脂肪堆積可能由於身體內分泌異常（特別是皮質醇過高）所致，且往往難通過飲食和運動減少，這些人頸背部形成明顯的脂肪隆起，通常在肩膀和脖子交界處，多伴隨體重增加等其他全身性症狀。

黃軒建議，如果發現頸部後方出現脂肪堆積且難以消除，建議就醫以確定是否存在內分泌或代謝方面的問題，例如：藥物過量使用、庫欣氏症候群等，多出現面部圓腫（滿月臉）、軀幹性肥胖、皮膚薄脆、血壓升高、肌肉無力等。

脖子血管明顯怒張 恐有心血管問題

黃軒提醒，頸動脈跳動過於明顯或腫脹，可能反映出罹患心血管疾病，多合併有呼吸困難、胸痛問題。另外脖子的靜脈異常怒張，也可能是上腔靜脈症候群的表現，與肺癌或其他胸部腫瘤有關，建議多加留意。

醫師表示，脖子兩側或下巴下方的淋巴結腫大，通常由感染或免疫系統的反應引起；圖為情境照。（圖取自freepik）

淋巴結腫大 通常是感染或免疫系統反應

黃軒表示，脖子兩側或下巴下方的淋巴結腫大，通常由感染或免疫系統的反應引起，如上呼吸道感染、病毒感染等。但在某些情況下，淋巴結腫大也可能提示更嚴重的問題，如癌症轉移，受影響的淋巴結出現腫脹等：

●疼痛淋巴結：按壓時會感到疼痛，且可能伴隨發燒、疲勞、乏力等全身症狀。持續性的腫大或沒有疼痛的淋巴結，可能須注意感染常見疾病，例如：感冒、單核細胞增多症或肺結核病。

●無痛淋巴結：淋巴結腫大，持續數週不消退，或伴隨不尋常的症狀，如無痛腫大、體重減輕等，建議立即就醫檢查排除淋巴癌、頭頸癌、癌症轉移性的淋巴結等癌症問題。

脖子明顯腫大 多與甲狀腺有關

突然發現脖子的脖圍明顯腫大了一圈？黃軒解答，通常與甲狀腺功能亢進或低下都有關，也可能與碘缺乏、自體免疫反應或腫瘤等因素引起。如果出現甲狀腺腫大症狀，建議及早就醫檢查，以確定病因並進行適當的治療。

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