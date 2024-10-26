自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》不想當「紮男」了？ 醫：成功與否關鍵在「時間」

2024/10/26 21:28

醫師表示，結紮反悔，可透過手術將截斷輸精管再次接通，但可能面臨手術能否成功，以及就算成功，也可能無法成功懷孕之風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，結紮反悔，可透過手術將截斷輸精管再次接通，但可能面臨手術能否成功，以及就算成功，也可能無法成功懷孕之風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕結紮手術對男性來說茲事體大，也是夫妻間對於未來的重大規劃，好幸福泌尿科診所院長戴槐青表示，若結紮後反悔，還是可以透過手術，將截斷輸精管再次接通，但手術成功與否與結紮時長有關，結紮後時間越長，接通成功機率會逐漸下降；且就算手術成功，也可能因為雙方生理上的問題，而無法成功懷孕，因此結紮前一定要先了解相關資訊，確定結紮風險。

輸精管接通術成功3關鍵

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文指出，結紮後是可以再接通的，但成功與否取決於多種因素，且隨著結紮時間越長，接通成功的機率可能會逐漸下降。

醫師說明，輸精管接通術將被切斷或結紮的輸精管重新連接，讓精子能再次從睾丸進入精液，恢復生育能力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師說明，輸精管接通術將被切斷或結紮的輸精管重新連接，讓精子能再次從睾丸進入精液，恢復生育能力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

戴槐青說明，結紮後的接通手術，稱為輸精管接通術，其目的是將被切斷或結紮的輸精管重新連接，讓精子再次能夠從睾丸進入精液，從而恢復生育能力。下為手術成功的3大關鍵因素：

●結紮的時間長短：結紮時間較短，手術的成功率較高；反之，時間越長，精子的產生可能會逐漸減少，從而降低接通後，成功懷孕機會。

●個人健康狀況：健康狀況良好、沒有其他生殖系統疾病的男性，接通後成功懷孕的機率，也會更高。如果男性本身存在睾丸問題，或其他生殖問題，則手術成功率可能會降低。

●手術技術：就像結紮一樣，輸精管接通術是一項精細的手術，必須由經驗豐富的泌尿科醫生操作。醫生的技術對於輸精管重新接通，是否能確保精子順利通過非常重要。

手術成功 能否懷孕要看2人身體狀況

即使輸精管成功接通，能否懷孕也取決多方因素。戴槐青舉例，像是女性伴侶的生育健康，雙方年齡、以及其他潛在的生殖問題，都會影響成功懷孕的機率。通常來說，接通手術後約有50至70%的男性，可成功恢復生育能力，但具體的懷孕機率，因個人體質和伴侶健康情況而異。因此無論如何，結紮前請務必詳閱公開說明書，確定結紮風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中