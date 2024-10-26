健康網》不想當「紮男」了？ 醫：成功與否關鍵在「時間」

醫師表示，結紮反悔，可透過手術將截斷輸精管再次接通，但可能面臨手術能否成功，以及就算成功，也可能無法成功懷孕之風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕結紮手術對男性來說茲事體大，也是夫妻間對於未來的重大規劃，好幸福泌尿科診所院長戴槐青表示，若結紮後反悔，還是可以透過手術，將截斷輸精管再次接通，但手術成功與否與結紮時長有關，結紮後時間越長，接通成功機率會逐漸下降；且就算手術成功，也可能因為雙方生理上的問題，而無法成功懷孕，因此結紮前一定要先了解相關資訊，確定結紮風險。

輸精管接通術成功3關鍵

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文指出，結紮後是可以再接通的，但成功與否取決於多種因素，且隨著結紮時間越長，接通成功的機率可能會逐漸下降。

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醫師說明，輸精管接通術將被切斷或結紮的輸精管重新連接，讓精子能再次從睾丸進入精液，恢復生育能力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

戴槐青說明，結紮後的接通手術，稱為輸精管接通術，其目的是將被切斷或結紮的輸精管重新連接，讓精子再次能夠從睾丸進入精液，從而恢復生育能力。下為手術成功的3大關鍵因素：

●結紮的時間長短：結紮時間較短，手術的成功率較高；反之，時間越長，精子的產生可能會逐漸減少，從而降低接通後，成功懷孕機會。

●個人健康狀況：健康狀況良好、沒有其他生殖系統疾病的男性，接通後成功懷孕的機率，也會更高。如果男性本身存在睾丸問題，或其他生殖問題，則手術成功率可能會降低。

●手術技術：就像結紮一樣，輸精管接通術是一項精細的手術，必須由經驗豐富的泌尿科醫生操作。醫生的技術對於輸精管重新接通，是否能確保精子順利通過非常重要。

手術成功 能否懷孕要看2人身體狀況

即使輸精管成功接通，能否懷孕也取決多方因素。戴槐青舉例，像是女性伴侶的生育健康，雙方年齡、以及其他潛在的生殖問題，都會影響成功懷孕的機率。通常來說，接通手術後約有50至70%的男性，可成功恢復生育能力，但具體的懷孕機率，因個人體質和伴侶健康情況而異。因此無論如何，結紮前請務必詳閱公開說明書，確定結紮風險。

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