1/4成人患高血脂症！ 醫分享6成因＋6預防建議

安南醫院家醫科醫師張益華指最新研究報告，台灣成人高血脂症盛行率約為25.8%；示意圖。（圖取自Pexels）

〔記者王俊忠／台南報導〕翻開一般健檢抽血報告，血脂肪是很常見的異常項目之一，台南市立安南醫院家庭醫學科醫師張益華指出，據最新研究報告，台灣成人高血脂症盛行率約25.8%，約4名成人中有1人患高血脂，但其中僅約25%的患者接受適當治療和控制，顯見此病症多被漠視，患者對其認識與管理至關重要。

安南醫院策略聯盟的台南宏科醫院家醫科主任張益華說明，高血脂肪症是1種常見且潛在危險的健康問題，因血液中脂肪（包括膽固醇和三酸甘油酯）若濃度過高，會增加心血管疾病風險，像心臟病、中風和動脈硬化等；此外，高血脂還可能引起胰臟炎等其他健康問題。

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高血脂症6大成因

張益華表示，高血脂症成因不勝枚舉，大致可分6大類：

1.遺傳因素：家族中有高血脂症史者，容易患上此症；2.飲食習慣：高脂肪、高膽固醇和高糖飲食，會導致血脂水平升高；3.體重問題：肥胖或超重是高血脂症的重要風險因素。

4.運動不足：膽固醇有分好壞，缺乏運動會減少「好膽固醇」，而增加「壞膽固醇」的水平；5.其他健康問題：如糖尿病、甲狀腺功能低下和肝病等，會影響血脂水平；6.壓力或睡眠問題：生活壓力、失眠、睡眠不足等，也與高血脂有顯著關聯。

安南醫院家醫科醫師張益華（右）表示，透過健康飲食、規律運動、控制體重和避免不良生活習慣等，可有效降低血脂水平，預防心血管疾病發生。（安南醫院提供）

6方法預防高血脂

張益華說，儘管高血脂症可能有遺傳因素，但改變生活方式仍可有效預防和管理血脂水平，提供6大防範之道建議給患者與民眾。1.健康飲食：採取低飽和脂肪與低膽固醇飲食，多吃富含纖維食物，如水果、蔬菜和全穀類；2.規律運動：每週至少150分鐘中等強度運動，如快走、游泳或騎自行車；3.控制體重：體重減輕5-10%可顯著降低血脂水平。

4.避免吸菸和過量飲酒：吸菸會降低「好膽固醇」水平，過量飲酒會增加三酸甘油酯水平；5.定期檢查血脂：特別是有家族史或其他風險因素的人，應定期檢查血脂水平；6.改善睡眠品質：保持規律作息、創造良好睡眠環境如保持臥室安靜、黑暗和舒適的溫度、睡前或午後儘量避免攝取咖啡因、尼古丁和酒精、睡前1小時避免使用電子設備，及睡前做放鬆練習，如深呼吸、冥想或閱讀以促進入睡等。

兼任宏科醫院家醫科主任的的安南醫院家醫科醫師張益華，提醒一般成人患者勿輕忽高血脂症。（安南醫院提供）

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