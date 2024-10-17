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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蘋果肌慘變「嘴邊肉」4招補充膠原蛋白

2024/10/17 07:31

營養師表示，魚皮、豬腳、雞翅等富含膠原蛋白的食物，幫助補充體內膠原蛋白；示意圖。（資料照）

營養師表示，魚皮、豬腳、雞翅等富含膠原蛋白的食物，幫助補充體內膠原蛋白；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡的增長，發現皮膚不再像年輕時那樣緊緻有彈性，蘋果肌也漸漸變成了嘴邊肉，這一切都是膠原蛋白流失的結果。營養師張語希分享4方法補充膠原蛋白，包括：攝取富含膠原蛋白的食物、補充維生素C、膠原蛋白保健品、多吃有助膠原生成的食物。

張語希在粉絲專頁「營養師 張語希」發文分享，膠原蛋白為人體的蛋白質之一，廣泛存在於皮膚、骨骼、肌肉和結締組織中，在維持皮膚結構、強度和彈性方面扮演著關鍵角色，隨著年齡的增長，膠原蛋白的自然生成速度減慢，導致皮膚出現鬆弛、皺紋和乾燥等老化跡象。

膠原蛋白流失4原因

●自然老化：年齡增長使得膠原蛋白生成減慢。

●紫外線曝曬：過度的陽光照射易加速膠原蛋白的分解。

●生活方式：吸菸、飲酒、壓力和不健康的飲食習慣易加速膠原蛋白流失。

●自由基損傷：環境污染和不健康的生活習慣易產生自由基，破壞膠原蛋白結構。

4方法補充膠原蛋白

●攝取富含膠原蛋白的食物：魚皮、豬腳、雞翅等富含膠原蛋白的食物，幫助補充體內膠原蛋白，這些食物通常脂肪含量較高，要適量食用。

●補充維生素C：維生素C在膠原蛋白的生成中扮演重要角色，多攝取有助於膠原蛋白生成
例如橘子、草莓、奇異果和青椒。

●膠原蛋白保健品：優點在於只補充萃取的膠原半白精華，因此不用擔心熱量過高的問題，小分子也更好讓身體吸收，例如膠原蛋白粉、膠原蛋白飲，通常有牛、豬、魚3種來源，有食物過敏要慎選產品。

●多吃有助膠原生成的食物：蛋白質、銅和鋅等礦物質，有助於膠原蛋白的生成。日常飲食就能補充，例如瘦肉、海鮮、堅果和豆類。

保養5秘訣

隨著年齡的增長，膠原蛋白的流失不可避免，張語希指出，可以透過飲食、生活方式和護膚保養習慣來減緩流失。

●防曬：紫外線是膠原蛋白的大敵，同時避免長時間曝曬在陽光下，陰天也同樣要使用防曬，保護皮膚免受紫外線的傷害。

營養師指出，紫外線是膠原蛋白的大敵，即使陰天也同樣要防曬；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，紫外線是膠原蛋白的大敵，即使陰天也同樣要防曬；圖為情境照。（圖取自freepik）

●保持充足睡眠：睡眠不足會加速皮膚老化，每天7到9小時的優質睡眠，有助於皮膚的修復和再生。

●維持健康的生活方式：避免吸菸和過量飲酒，保持適度運動，減少壓力，這些都有助於維持皮膚的健康和彈性。

●喝足夠的水：水分對於維持皮膚的水潤和彈性非常重要，每天至少2000c.c.，保持體內水分充足。

●使用抗氧化護膚品：能夠幫助抵抗自由基對皮膚的傷害，保護膠原蛋白結構，使用含維生素C、維生素E和其他抗氧化成分的護膚品。

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