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骨鬆藥物讓顎骨壞死？ 醫教3招保健預防

2024/10/16 12:15

醫師提醒，民眾要維持定期口腔健檢習慣。（資料照）

醫師提醒，民眾要維持定期口腔健檢習慣。（資料照）

〔記者張軒哲／台中報導〕骨質疏鬆是現今高齡化社會相當常見的問題，若是沒有及早治療，不僅骨骼會越來越脆弱、單薄，更可能引發骨折、關節變形或行動不便的問題。光田醫院骨科醫師嚴可倫指出，在治療過程中，許多骨質疏鬆患者都會很擔心一個問題：骨質疏鬆的藥物會不會造成顎骨壞死？建議民眾定期口腔檢查與維持良好的口腔衛生習慣，以及用藥前先完成牙科治療，預防顎骨壞死。

嚴可倫表示，顎骨壞死是指顎骨因為血液供應不足而導致的骨組織壞死，或是骨細胞的新陳代謝受干擾。像是骨質疏鬆的治療藥物，如雙磷酸鹽類、單株抗體等，雖然能有效預防骨質流失，卻在某些情況下，可能會影響骨代謝，導致顎骨組織無法修復而壞死。

顎骨壞死的症狀包括持續性口腔疼痛、牙齦腫脹、口腔感染、牙齒鬆動，甚至出現骨頭外露的情況。如果出現這些症狀，應該立即就醫，避免進一步惡化。

雖然顎骨壞死的發生率較低，但對於長期使用骨質疏鬆藥物的患者，還是可以採取一些預防措施。定期口腔檢查：在使用骨質疏鬆藥物前後，需定期進行口腔檢查，確保牙齒和牙周健康；良好的口腔衛生習慣：每日徹底刷牙，使用牙線，避免牙齦發炎或口腔感染；用藥前先完成牙科治療：建議如有拔牙或其他骨侵入性牙科手術的需求，要在骨鬆治療前完成，減低顎骨壞死的風險。

嚴可倫表示，若發生顎骨壞死，治療方式包括：抗菌漱口水、局部消毒、抗生素治療，控制感染及減輕疼痛；若是較嚴重情形，則可能需要進行外科手術移除壞死的顎骨組織，配合其他支援性治療來促進愈合。

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