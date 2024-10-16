健康網》香煎杏鮑菇多汁厚實！ 農糧署授「素食牛排」作法

農糧署表示，杏鮑菇富含膳食纖維、礦物質及多種維生素，口感有嚼勁，常被做為素肉使用。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕杏鮑菇肉厚味香，料理方式多元，好吃又健康！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，杏鮑菇有素食界的牛排之稱，每100克含有約3.5克的蛋白質，富含膳食纖維、礦物質及多種維生素，口感有嚼勁，常被做為素肉使用，是素食者補充營養的好選擇；分享1烹飪方法。

杏鮑菇料理方式非常多元，農糧署分享其中1種烹飪方法，材料有杏鮑菇、玉米粉、胡椒鹽、油，醬料方面可以選擇，例如清醬油、醬油膏、五香粉、糖少許、豆腐乳塊或是味噌些許，調味可視個人口味調整。

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●步驟1：洗淨去頭後切片備用。想吃脆一些可以切薄一點；杏鮑菇頭可以煮湯提鮮。

●步驟2：前面備用切片杏鮑菇依序加入調味料拌勻，醃製約7到8分鐘入味。清醬油、醬油膏、五香粉、糖少許、豆腐乳塊或是味噌些許。

●步驟3：平底鍋中火熱油，醃製好的杏鮑菇雙面裹上玉米粉後入鍋煎至金黃色即可。

●步驟4：出鍋後酌量撒上胡椒鹽，美味的素食界牛排就上菜。

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