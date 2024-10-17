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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》他每天跑步體重仍卡關 醫教「2關鍵」甩肉11公斤

2024/10/17 14:30

醫師指出，每天跑步半小時還不如2天運動1小時；而運動的時候，記得增加澱粉攝取，該休息時就要徹底休息；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，每天跑步半小時還不如2天運動1小時；而運動的時候，記得增加澱粉攝取，該休息時就要徹底休息；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吳先生為了減重，不但減少碳水化合物攝取，還每天勤跑步半小時，起初兩週內減了2公斤，但接下來體重卻停滯，甚至體脂肪還增加，於是醫師建議不要天天運動，把每天半小時，改成2天運動1次，每次1小時；運動時，則增加澱粉攝取，該休息就休息，照做2個月半後，成功從95公斤減到84公斤，體脂肪也減少。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健，在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」PO短片分享個案，吳先生當時發現體重停滯，便開始在家裡量體脂計，一量發現體脂肪不但未減，反而增加2%，於是建議吳先生將天天跑步半小時的習慣，改成每2天運動1小時，並增加運動時澱粉攝取，該休息就充分休息，頂多做一些伸展跟瑜伽。

沒想到「奇蹟」就這樣發生了。兩週之後，吳先生體重從95公斤減到92公斤，體脂肪也從26.6%降到19.3%。又過了2個月，體重更少了8公斤，減到84公斤，體脂肪減到14%。

蕭捷健表示，其實減重並不需要把自己逼得這麼累，這件事至少告訴我們減重雖然辛苦，但如果用對方法，就可以少走很多的冤枉路。

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