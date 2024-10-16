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洗手「575口訣」！ 降1/3急性呼吸道感染致死率
〔記者張協昇／南投報導〕許多傳染病都是透過手部感染，根據世界衛生組織的研究報告指出，使用肥皂跟清水洗手，最高可降低50%的腹瀉相關死亡率、減少1/3的急性呼吸道感染致死率，10月15日是「國際洗手日」，南投縣衛生局呼籲民眾養成勤洗手好習慣，並落實正確洗手575口訣，是預防傳染病最簡單有效的方法。
南投縣衛生局表示，疫情期間，民眾養成了噴酒精消毒的防疫習慣，認為只要是病毒都可用酒精殺菌，不過並非所有的病毒都可以酒精消滅。當酒精遇上傳染力極強的腸病毒，效果甚微，一定要以肥皂洗手，並落實「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，以及洗手7字訣「內、外、夾、弓、大、立、完」，才能有效降低手上的病菌量。
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衛生局指出，正確洗手5時機則包括吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後，以確保自身及周遭親友的健康。「正確洗手」與「保持手部衛生」是預防傳染病最簡單有效的方法，從雙手設立第一道防線，就能降低腸胃道、甚至呼吸道傳染病的感染機會。
此外，使用藥品前也要記得洗手，尤其是使用眼藥水或眼藥膏，如果不乾淨的雙手污染到藥品，不僅藥品療效會大打折扣，甚至致病菌從口、鼻、眼進入到人體，危害健康。
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