健康網》4類飲食恐讓感冒惡化 甜食、牛奶入列

醫師指出，甜的食物、含咖啡因的飲料、牛奶、酒精、辣的食物，都容易讓感冒惡化；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕問到「感冒不能吃什麼」，第一個想到的是「甜的食物」理由是「會生痰」，陳俊仁親子診所院長陳俊仁表示，雖然西醫觀念沒這個理論，但過多甜的食物會降低身體的免疫功能，不利於身體對抗病毒與細菌。此外，含咖啡因的飲料、牛奶、酒精、辣的食物，都容易讓感冒惡化。

陳俊仁在臉書專頁「小兒感染氣喘專科陳俊仁醫師」發文說明，過多甜的食物會降低身體免疫功能，這個觀念糖尿病患者血糖控制不佳時，比較容易出現嚴重感染，可以得到驗證。含咖啡因的飲料具有利尿的功能，會惡化身體脫水的狀態，感冒時，醫師希望病人多喝水，可以稀釋鼻涕和痰液，有助於排出體外，而含咖啡因的飲料會讓身體排出更多水，無法稀釋鼻涕和痰液，對於病情沒有幫助。

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陳俊仁提到，很多人發現，感冒時喝牛奶，好像也會惡化感冒的症狀，雖然喝牛奶本身並不會生痰，但也會讓痰液變得比較濃稠，導致更難咳出來。喜歡喝酒的人，都會有「酒精可以殺菌」的謬論，以為感冒時喝酒應該有幫助？事實上一般喝的酒，酒精濃度很難會有足夠的殺菌功能，而「濃度夠高的酒精」確實有殺菌功能，但會造成黏膜發炎，反而會惡化感冒的症狀，再加上酒精和咖啡因一樣，也是一種利尿劑，也會造成鼻涕和痰液變濃稠，更不易排出。

陳俊仁說，有些人認為吃辣的食物，好像鼻子比較容易通，痰液比較容易排出來，事實上也是如此，辣的食物可以短暫改善鼻塞，同時有稀釋痰液的功能，不過會加重喉嚨發炎及疼痛的狀況，甚至有研究指出，辣椒素會促進痰液的分泌，長期看來，反而不利於感冒的病程，會讓症狀拖得更久。

陳俊仁指出，其實「感冒」都是病毒感染，並沒有特效藥，多喝水讓痰液和鼻涕稀釋，多休息、正常進食補充營養可以增加免疫力，感冒就能好得比較快。

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