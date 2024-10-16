自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》4招改善胰島素阻抗！ 少用手機、飯後運動上榜

2024/10/16 09:32

研究指出，人造光害與體重增加、胰島素過度分泌都呈現正相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，人造光害與體重增加、胰島素過度分泌都呈現正相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胰島素阻抗與糖尿病息息相關，該如何改善胰島素阻抗，遠離糖尿病呢？初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍整理4種方法，包括：減少餐與餐之間的零食、飯後運動、選擇低GI食物，以及避免長期暴露在藍光下，讓胰島素分泌更平穩。

何謂胰島素阻抗？國健署說明，胰島素阻抗是發生代謝症候群的原因。血液葡萄糖需要胰島素幫忙才能進入細胞提供能量，胰島素阻抗就是細胞對胰島素敏感度變差，使血液葡萄糖不易進入細胞內，害身體代謝出問題。

陳威龍在臉書專頁「初日診所」與Youtube點名4個有效解決胰島素阻抗方法：

●減少餐與餐之間的零食：頻繁進食會讓胰島素一直分泌，久而久之就容易產生胰島素阻抗。

●飯後運動：就算只是飯後簡單散步，也可以降低血糖波動，讓胰島素分泌更為平穩。

●選擇低GI食物：高GI食物會造成血糖大幅波動，尤其是精緻澱粉、精煉糖等，如含糖飲料、麵包、蛋糕、披薩等。

●避免長期暴露在藍光下：根據1項研究顯示，人造光害與體重增加、代謝功能異常、胰島素過度分泌都呈現正相關，尤其是藍光的照射，長久下來，甚至會產生胰島素阻抗與高血糖，建議減少使用手機、電視、電腦，以降低藍光危害。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中