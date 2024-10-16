健康網》4招改善胰島素阻抗！ 少用手機、飯後運動上榜

研究指出，人造光害與體重增加、胰島素過度分泌都呈現正相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胰島素阻抗與糖尿病息息相關，該如何改善胰島素阻抗，遠離糖尿病呢？初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍整理4種方法，包括：減少餐與餐之間的零食、飯後運動、選擇低GI食物，以及避免長期暴露在藍光下，讓胰島素分泌更平穩。

何謂胰島素阻抗？國健署說明，胰島素阻抗是發生代謝症候群的原因。血液葡萄糖需要胰島素幫忙才能進入細胞提供能量，胰島素阻抗就是細胞對胰島素敏感度變差，使血液葡萄糖不易進入細胞內，害身體代謝出問題。

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陳威龍在臉書專頁「初日診所」與Youtube點名4個有效解決胰島素阻抗方法：

●減少餐與餐之間的零食：頻繁進食會讓胰島素一直分泌，久而久之就容易產生胰島素阻抗。

●飯後運動：就算只是飯後簡單散步，也可以降低血糖波動，讓胰島素分泌更為平穩。

●選擇低GI食物：高GI食物會造成血糖大幅波動，尤其是精緻澱粉、精煉糖等，如含糖飲料、麵包、蛋糕、披薩等。

●避免長期暴露在藍光下：根據1項研究顯示，人造光害與體重增加、代謝功能異常、胰島素過度分泌都呈現正相關，尤其是藍光的照射，長久下來，甚至會產生胰島素阻抗與高血糖，建議減少使用手機、電視、電腦，以降低藍光危害。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

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