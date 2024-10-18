健康網》推拿摸到腰突一塊？ 醫：有無歪斜X光才準！

研究顯示，超過7成的腰椎脊突及9成以上的橫突，左右兩側的測量差異超過0.1公分，最大差距甚至可達1.4公分；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在推拿或自摸時，會感覺腰部某處突出，甚至覺得腰部歪斜，擔心骨頭位置跑掉；對此，恆新復健科診所醫師王思恒指出，這類情況在X光檢查中往往顯示結果正常的，想要知道脊椎是否歪斜，還是要靠X光檢查。

王思恒醫師在其臉書專頁「一分鐘健身教室」分享了2023年的一項研究結果。研究顯示，超過7成的腰椎脊突及9成以上的橫突，左右兩側的測量差異超過0.1公分，最大差距甚至可達1.4公分。這意味著，當患者用手按壓脊椎時，若感覺到不對稱，可能會誤以為脊椎歪掉了。然而，實際上，這種感覺並不代表脊椎真的歪斜。

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王思恒強調，脊椎是否歪斜不能僅憑觸摸來判斷，最可靠的方式還是透過X光檢查。因此，當患者感覺腰部異常時，無需過度驚慌，這往往是正常現象。但若持續感到不適，建議及時就醫檢查，尋求專業的醫療建議與治療。

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