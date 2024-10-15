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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

科學證實！「瘦子基因」加持 跑步減肥效果翻倍

2024/10/15 18:05

研究發現，14個「瘦子基因」，包含PARGC1A基因，與減重成效息息相關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

研究發現，14個「瘦子基因」，包含PARGC1A基因，與減重成效息息相關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究指出，擁有特定基因組合的人，透過規律運動，減重效果將更為顯著。英國埃塞克斯大學（University of Essex）的研究團隊發現，14個「瘦子基因」，包含PARGC1A基因，與減重成效息息相關。研究參與者在規律跑步的情況下，擁有這些基因者減重效果是沒有這些基因者的2倍。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊由該校運動、復健與運動科學學院的鍾亨利博士（Dr. Henry Chung）領導，追蹤了38位年齡介於20至40歲的受試者，為期8週。受試者維持正常飲食和生活習慣，不進行其他訓練，研究人員僅記錄受試者在研究前後的體重變化。

研究結果顯示，擁有最多「瘦子基因」標記的受試者，平均減重達5公斤；而沒有這些基因標記的受試者，平均僅減重2公斤。其中，編碼PGC-1-α蛋白質的PARGC1A基因，在減重過程中扮演著關鍵角色，在減重效果最顯著的受試者身上發現最多。研究顯示，62%的減重效果與基因有關，而剩餘的37%則與運動和生活方式的改變有關。

研究顯示特定基因有助減重，但鍾亨利博士提醒，運動和健康生活型態才是關鍵，基因僅是輔助，唯有積極改變生活習慣，才能發揮基因的減重潛力，並獲得運動帶來的心血管和心理健康益處。

鍾亨利博士強調，儘管研究發現特定基因與減重有關，但改變生活型態與飲食習慣才是減重成功的關鍵，基因只是輔助因素；規律運動不僅有助於減重，更能提升身心健康，因此他建議即使體重無明顯變化，仍應持續運動。

發表於《運動與體育研究季刊》（Research Quarterly for Exercise and Sport）的這項研究，證實了基因與運動表現和減重成效的關聯性，呼應鍾亨利博士先前的研究成果。鍾博士期盼此研究能協助政府、企業及個人制定更精準的健康促進策略，藉由了解個人基因特徵，提升健康干預措施的成效。

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