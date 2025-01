科學證實！「瘦子基因」加持 跑步減肥效果翻倍

研究發現,14個「瘦子基因」,包含PARGC1A基因,與減重成效息息相關;圖為情境照。(圖取自shutterstock)

〔編譯陳成良/綜合報導〕最新研究指出,擁有特定基因組合的人,透過規律運動,減重效果將更為顯著。英國埃塞克斯大學(University of Essex)的研究團隊發現,14個「瘦子基因」,包含PARGC1A基因,與減重成效息息相關。研究參與者在規律跑步的情況下,擁有這些基因者減重效果是沒有這些基因者的2倍。

據《每日科技網》(scitechdaily)報導,研究團隊由該校運動、復健與運動科學學院的鍾亨利博士(Dr. Henry Chung)領導,追蹤了38位年齡介於20至40歲的受試者,為期8週。受試者維持正常飲食和生活習慣,不進行其他訓練,研究人員僅記錄受試者在研究前後的體重變化。

研究結果顯示,擁有最多「瘦子基因」標記的受試者,平均減重達5公斤;而沒有這些基因標記的受試者,平均僅減重2公斤。其中,編碼PGC-1-α蛋白質的PARGC1A基因,在減重過程中扮演著關鍵角色,在減重效果最顯著的受試者身上發現最多。研究顯示,62%的減重效果與基因有關,而剩餘的37%則與運動和生活方式的改變有關。

研究顯示特定基因有助減重,但鍾亨利博士提醒,運動和健康生活型態才是關鍵,基因僅是輔助,唯有積極改變生活習慣,才能發揮基因的減重潛力,並獲得運動帶來的心血管和心理健康益處。

鍾亨利博士強調,儘管研究發現特定基因與減重有關,但改變生活型態與飲食習慣才是減重成功的關鍵,基因只是輔助因素;規律運動不僅有助於減重,更能提升身心健康,因此他建議即使體重無明顯變化,仍應持續運動。

發表於《運動與體育研究季刊》(Research Quarterly for Exercise and Sport)的這項研究,證實了基因與運動表現和減重成效的關聯性,呼應鍾亨利博士先前的研究成果。鍾博士期盼此研究能協助政府、企業及個人制定更精準的健康促進策略,藉由了解個人基因特徵,提升健康干預措施的成效。

