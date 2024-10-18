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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「蔥花饅頭」自己做！ 當早餐方便又營養

2024/10/18 07:27

周亦秀說，不需要過於複雜的材料，就能輕鬆製作「蔥花饅頭」，享用一頓健康早餐。（圖擷取自周亦秀臉書）

周亦秀說，不需要過於複雜的材料，就能輕鬆製作「蔥花饅頭」，享用一頓健康早餐。（圖擷取自周亦秀臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐吃什麼最方便又營養？營養師周亦秀近日在臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」上，分享了一道簡單又美味的「蔥花饅頭」食譜，讓上班族和忙碌的家庭，不需要過於複雜的材料，就能輕鬆製作「蔥花饅頭」，享用一頓健康早餐。

周亦秀介紹，這款早餐的製作過程非常快速。首先，將雞蛋打散過濾，然後加入蔥花、蒜末和玉米粒，並加少許鹽巴和黑胡椒調味。接著，將饅頭切半，抹上一層橄欖油，再淋上調好的蔥花蛋液。最後，放上乳酪絲，送進烤箱烤約5分鐘，一道營養豐富的早餐就大功告成。

有趣的是，周亦秀說，這款食譜也可靈活變化，饅頭可以替換成吐司或其他麵包，依照個人口味自由選擇。不僅提供蛋白質、纖維和鈣質，還簡便快速，成為營養師推薦的早餐選擇。無論是忙碌的早晨還是悠閒的週末，這道料理都能讓您輕鬆享用營養滿滿的一餐。

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