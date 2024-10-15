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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

高雄類鼻疽+1 大樹男子無防護接觸污水發病

2024/10/15 17:21

山陀兒重創後高雄類鼻疽確診增加1例，60多歲男曾接觸污水發病。（資料照，記者黃良傑攝）

山陀兒重創後高雄類鼻疽確診增加1例，60多歲男曾接觸污水發病。（資料照，記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局今（15）日宣布山陀兒颱風後，10/5-10/14新增1例類鼻疽確診個案，年度累計共72例，新增個案居住地為大樹區，年齡約60餘歲，有高血壓及氣喘慢病性病史，風災期間曾未穿著任何防護配備接觸污泥污水，在家或出門均未戴口罩，近期出現發燒症狀未改善，並出現呼吸困難、四肢無力症狀就醫，目前收治一般病房接受治療中。

衛生局表示，類鼻疽致病原存在於土壤、水池及積水環境中，主要透過皮膚傷口接觸土壤或污水而感染，也可因吸入、食入塵土或污水而感染，颱風大雨過後為類鼻疽疫情高峰，且常見吸入性感染，一般常見於颱風過後一個月內，確診個案顯著增加。

衛生局提醒民眾災後整理環境應穿戴防水手套及長靴，避免赤腳行走，必要時戴口罩，做好個人防護措施，以避免感染病原菌，特別是糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，建議外出時儘量佩戴口罩。

類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。衛生局提醒，民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等任一疑似症狀應儘速就醫，並告知污水、污泥相關暴露史，以利即早診斷與治療。

衛生局也要求醫師提高警覺，診療時如遇有疑似個案，應於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。

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