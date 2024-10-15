慎入！男穿錯鞋磨破腳又信偏方 傷口潰爛2年腫如象腿

47歲黃先生嚴重的雙下肢感染傷口（左），經奇美醫院治療一年餘，傷口有明顯好轉（右）。（奇美醫院提供，健康網合成）

〔記者王俊忠／台南報導〕沒有病史與手術經歷的47歲黃先生，3年多前因穿不合腳的鞋子，不停摩擦使雙下肢出現傷口，他自行就醫又聽信偏方，長達2年多只擦燙傷藥膏、不曾用水清潔。直到2023年8月傷口嚴重感染水腫、飄異臭味，被硬厚黑痂皮覆蓋，慘不忍睹，才找上奇美醫院傷口特別門診，醫護團隊落實治療4步驟，1年多來傷口大幅改善，患者也露出久違的笑容。

奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞醫師指出，黃先生當時到院求診的傷口，已有蜂窩性組織炎情形，若傷口再拖下去、更形嚴重，可能引發敗血症到截肢噩運，甚至有生命危險。民眾對身體傷口的處置千萬不可輕忽。

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47歲黃先生於2023年8月到奇美醫院求診時，其雙下肢水腫、被硬厚黑痂皮覆蓋，傷口感染飄異臭味並有大量滲液。（奇美醫院提供）

47歲黃先生於2023年8月到奇美醫院求診時，其雙下肢水腫、被硬厚黑痂皮覆蓋，宛如粗腫的象腿。（奇美醫院提供）

奇美醫院傷口照護中心護理師莊玟玲表示，黃男從2021年3月到2023年8月前，除了到處就醫、一直自行換藥，傷口不僅沒好轉、還愈來愈嚴重，直到2023年8月到奇美醫院傷口特別門診求診，醫護見其傷口雙下肢宛如象腿般的粗腫、有大量滲液，情況相當嚴重，診斷是雙下肢靜脈潰瘍合併傷口感染。

在整形外科主任陳俊嘉與傷口照護中心醫護團隊用心診治下，每次黃男回診清創、換藥，護理師都要花1小時以上處理，護理師並耐心與黃男溝通、示範傷口清潔、換藥與用彈性繃帶的方法，為患者建立正確傷口照護觀念與方式，在奇美治療1年多傷口明顯好轉，右腳已近復原、左腳還需持續治療；黃男也從起初的低頭不語，到如今能重展燦爛笑容。

47歲黃先生嚴重的雙下肢感染傷口，經奇美醫院治療一年餘，傷口有明顯好轉。（奇美醫院提供）

莊玟玲說明，許多病患與家屬對傷口照護存有許多盲點，錯失傷口及時癒合的時機，正確傷口衛生是促進癒合的重要關鍵，包括清潔、清創、傷口邊緣重塑與覆蓋敷料等4步驟。傷口衛生是要徹底清潔傷口與周邊10至20公分的皮膚，在清潔後進一步使用次氯酸溶液噴灑於傷口床，達到抑菌與制菌目的，正確清潔與滅菌程序都是確保傷口快速癒合的關鍵步驟。

奇美醫院護理部督導李穎俐強調，在該院傷口特別門診，除了上述4步驟，傷口護理師也會依病人個別條件擬定個人化傷口照護衛教、示教、回覆示教，以至於轉介相關醫療團隊，提升病人傷口照護品質，也讓傷口癒合機會重現曙光。

奇美醫院整形外科與傷口照護中心醫護團隊協助治療一年多，幫雙下肢傷口嚴重的黃先生找到癒合的曙光。（記者王俊忠攝）

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