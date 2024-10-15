健康網》和牛「入口即化」？ 研究：與油脂熔點更低有關

研究指出，和牛油脂熔點低，會迅速液化，達到「入口即化」的效果。（圖擷取自傅裕翔臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕和牛何以入口即化？有比較健康嗎？高齡醫學翔展診所院長傅裕翔在臉書粉專「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」上分享研究指出，黑毛和牛的油脂熔點顯著低於其他牛種，有時甚至低於20度，這使得在人體口腔（約35°C）內，油脂達到「入口即化」的效果。

傅裕翔提到，日前他在大阪品嚐當地著名的燒肉連鎖店「雌牛」時，看到菜單上標註「母牛的脂肪在人體無法合成，是不易發胖有益健康的」。這引起了他的好奇，於是查詢相關資料，發現了一篇來自廣島縣立綜合技術研究所的實驗報告，對和牛「入口即化」的現象進行了科學解釋。

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雌牛熔點比雄牛低 更好吃

根據報告，黑毛和牛的油脂熔點顯著低於其他牛種，有時甚至低於20度，這使得在人體口腔（約35°C）內，油脂會迅速液化，達到「入口即化」的效果。研究還發現，越純種的黑毛和牛，油脂熔點越低，而雌牛的熔點比閹割過的雄牛更低，這可能與雌性激素調節不飽和脂肪酸的比例有關。傅裕翔總結了幾個有趣的結論：

1.雌牛因為脂肪熔點較低，確實可能比公牛更美味，但這與人體是否更容易吸收無關。

2.和牛「入口即化」是有科學實驗支持的，且越純種的和牛口感越佳，雌牛也表現得比公牛更為出色。

3.雖然目前和牛的分級制度尚未針對脂肪熔點進行分類，未來這或許會成為一個新的評分標準。

傅裕翔指出，這篇研究揭示了和牛「入口即化」的科學背景，不過，他也幽默地提醒：「雌牛雖然更入口即化，但吃了還是會變胖啊！只是心情可能會更好一些吧！」

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