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健康網》麥克筆「不可測」卸粧清潔力！ 食藥署曝原因
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕卸粧品或洗面乳的清潔力，可以用原子筆或麥克筆測試？食藥署在臉書粉專「食用玩家-食藥署」發文表示，原子筆或麥克筆的成分，與臉部髒污的組成不同。即使洗卸產品可以去除原子筆或麥克筆痕跡；不代表對臉部髒污，也有相同的清潔效果。
常見的臉部髒污
●水溶性髒污，例如：粉塵、煤灰等。
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●油溶性髒污，例如：尼古丁、空氣中的多環碳氫化合物、汽機車排出的一氧化氮等。
●肌膚表面的老廢角質
●汗腺中分泌的代謝物
●肌膚表面的細菌，例如：金黃色葡萄球菌、痤瘡桿菌等。
食藥署表示，水溶性髒污可用清水洗淨；油溶性髒污則要使用清水，搭配含有「界面活性劑」的洗卸產品清洗臉部，才能有效帶走髒污！
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