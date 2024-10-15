健康網》「偽快樂」只會更累！ 過度社交、追求物質都中

余佳容說，許多人透過大量的聚會，用表面上的快樂，來掩蓋內心的不安和情緒壓力，但這樣做其實會更累、更無力；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常在聚會中，跟人談笑風生，但心裡卻隱隱感到一絲疲憊或空虛？台北同伴心理諮商所所長余佳容表示，不自覺的情緒掩蓋方式，可能已經掉入「偽快樂」的陷阱，像是過度社交、生活忙碌、過度追求物質、假裝情緒穩定、逃避孤獨等問題，這樣反而會讓人更疲憊。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文分享「偽快樂」說法，許多人透過大量的聚會，用表面上的快樂，來掩蓋內心的不安和情緒壓力，但這樣做其實會更累、更無力。與其用這些方式掩蓋情緒，不如勇敢面對自己的真實感受，找到真正身心放鬆的方式。

請繼續往下閱讀...

掩蓋情緒5徵兆

●過度社交：總是參加各種聚會和活動，表面上看似很快樂，但實際上可能只是想，逃避孤獨或壓力，這樣的強迫社交只會更感疲倦。

●忙碌生活：讓自己保持超級忙碌，看似充實，實際上卻是在迴避，內心的情緒問題。當壓力累積到一定程度，這種方式反而會身心俱疲。

●過度追求物質：購物或物質享受，能帶來短暫的快樂，但過度依賴物質，來滿足內心需求，最終只會感到更空虛。

●假裝情緒穩定：即使感到內心受傷，仍強迫自己表現平靜、快樂，長期下來會累積情緒壓力，最終無法承受。

●逃避孤獨：避免獨處，因為害怕面對內心的真實感受。這種逃避最終只會，讓情緒問題持續存在，讓人無法真正放鬆。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法