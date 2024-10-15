高秀醫院將開幕營運 獅子會捐助百輛輪椅

國際獅子會300E1區今天捐贈100輛輪椅給高雄秀傳紀念醫院，供行動不便病患和長者使用。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院即將開幕營運，國際獅子會300E1區今天捐贈100輛輪椅給院方，供行動不便病患和長者使用。

捐贈儀式今天上午10點在高秀醫院中庭大廳舉行，包含府城獅子會曁7、8、9、10專分區及各分會代表參與盛會。

請繼續往下閱讀...

秀傳醫療體系南部院區總院長蔡良敏表示，獅子會先前已捐贈一般輪椅和高背躺式輪椅給台南市立醫院，如今選在高秀醫院開幕營運前慷慨捐助百輛輪椅，對醫院是相當重要且很有意義的資源，將迅速投入使用，提供民眾即時行動輔助。

高秀院長趙昭欽表示，該院已進入營運前準備階段，受贈輪椅將用於年長病患、術後康復病人及行動不便者，讓他們在醫療期間行動更便捷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法