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護心低碳年菜 呷健康又顧環保
記者劉婉君／台南報導
自2009年以來，心血管疾病位居國人10大死因第2名。奇美醫院營養科營養師江騏臻分享結合低碳飲食與心血管健康的「護心低碳」年菜，提醒把握3個飲食小撇步，就能在過年期間吃得環保又健康。
江騏臻表示，根據美國心臟協會的建議，維持心血管健康的關鍵，在攝取多樣化的蔬菜、水果、全穀雜糧類，健康的蛋白質來源、植物油、低加工程度和低鈉低糖的食物。
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江騏臻說，聯合國糧農組織指出，全球畜牧業的碳排放量佔總量的14.5%，其中又以牛隻最高，占65%，因此低碳飲食不會以牛肉為蛋白質第1選擇。低碳飲食與護心飲食其實有共通性，都鼓勵多蔬果、未精製穀類的攝取、減少紅肉比例，並選擇當地當季食材。
營養師分享3個飲食小撇步
她建議「護心低碳」年菜3原則，選用在地且繽紛的當季蔬果；依照碳排量從低到高的順序「豆、魚、蛋、肉」，選擇植物性蛋白質，避免攝取過多膽固醇，留意蟹膏、蝦頭、蝦卵、蝦膏、烏魚子或內臟類的攝取量；以未精製穀類如糙米、藜麥、燕麥等，取代飯麵等精製澱粉，少吃加工及糖鹽含量高的食物。建議每餐再搭配一茶匙無調味堅果，適量攝取好油，幫助身體維持運轉及代謝，讓護心效果更到位。
年菜主廚陳建羽也分享健康年菜的料理方法，例如「龍鳳呈祥藥膳蝦」，先將白蝦汆燙冰鎮，另將當歸、人參鬚、枸杞、紅棗等中藥以龍鳳酒浸泡，再將白蝦泡在藥酒中4小時入味，一道健康低脂的年菜即大功告成。
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