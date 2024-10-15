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長輩拿雨傘當柺杖跌倒害骨折 一查竟是骨鬆釀禍

2024/10/15 12:31

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫表示，許多長輩因拿雨傘當柺杖而跌倒，並因骨鬆而造成骨折。（記者歐素美攝）

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫表示，許多長輩因拿雨傘當柺杖而跌倒，並因骨鬆而造成骨折。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕75歲的王阿嬤早上會去公園散步，因剛下完雨土地濕軟，她拿雨傘當手杖，結果傘插入鬆軟的土中，她為了用力拔出雨傘而跌倒，髋關節骨折，就醫後才發現T值為-4.2（低於-2.5即為骨鬆），有嚴重的骨質疏鬆。

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫表示，10月初他在值班時，短短一天內就遇到4起髖關節骨折的案例，且皆因骨質疏鬆而不自知，因此只要跌倒就出現骨折。呼籲民眾面對骨鬆要「保密防跌」，即維持骨質密度，並預防跌倒，才能將骨鬆帶來的危險減至最低。

嚴可倫特別提醒長輩，若有使用手杖的習慣，一定要挑選安全性、穩定性高的專業手杖，不建議拿雨傘充當手杖。因為雨傘前端是尖型，沒有穩定跟抓地的效果，只要地上濕滑，就容易跌倒，若患者有骨鬆問題，一個小小的跌倒就會造成骨折。

雖然阿嬤手術順利，但仍需積極復健，並搭配骨鬆用藥，才能回歸正常生活。

嚴可倫指出，骨鬆在後續治療上，無論是人工關節的置換，或是打骨釘等手術，至少要花3個月到5個月，才能逐漸復能，而且手術復健後也不一定能恢復回骨折前的水準，更有不少長輩因此臥床失能，因此面對骨鬆，最重要的還是要從運動、飲食、用藥等角度，提早防止骨質疏鬆這個隱形殺手。

光田綜合醫院營養室林淑雯主任則提醒，已開始用藥的骨鬆患者，其藥物成份多以雙磷酸鹽類為主，吸收效果易受食物、鈣片、鐵劑、咖啡、茶類、柳橙汁影響，要特別留意，並提醒患者要攝取足夠的維生素D，才能協助人體有效吸收鈣質。

她指出，預防骨質疏鬆，除了維生素D外，多攝含鈣量高、具促進成骨作用的蛋白質是必要的，其次像豆類、深綠色蔬菜、芝麻、金針、海帶、小魚干、堅果類，也都是很好的鈣質來源；另高鈉飲食會導致鈣質流失，因此在飲食上要降低鈉含量的攝取，讓骨質「保密」不流失。

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