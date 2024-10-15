彰基舉辦國際研討會 各國專家向檳榔口腔癌宣戰！

彰基醫學中心舉辦世界檳榔口腔癌國際研討會，各國著名學者齊聚台灣。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰基醫學中心日前舉辦「世界檳榔口腔癌國際研討會」，為近年來唯一特別針對檳榔造成的口腔癌為主題的研討會，邀請全球多位檳榔口腔癌專家，包括印度的Pankaj Chaturvedi、巴布亞紐幾內亞的Charles Paki Molumi、馬來西亞的WM Tilakaratne及斯里蘭卡的Hemantha Kumara Amarasinghe，等著名學者齊聚一堂，向檳榔口腔癌宣戰。

參與研討會的多位國際學者，都是來自世界衛生組織的口腔癌防治決策圈，但對台灣的檳榔議題並不熟悉，這次特別來台學習了解，台灣台大、長庚、三總等醫學中心的專家學者，也前來共襄盛舉。

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口腔癌居全球死因第7名，台灣因為檳榔的盛行，高居男性十大死因第4名，最常於54歲左右罹癌，比其他十大癌症年輕了10歲，可謂「年輕癌王」。罹患口腔癌的最重要原因，就是嚼食檳榔。不只台灣，南亞、東南亞、及大洋洲的島國也面臨檳榔口腔癌的挑戰，如印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡等國，巴布亞紐幾內亞約有7成人口嚼食過檳榔，所以也是全球口腔癌發生率和死亡率最高的國家。

檳榔在台灣的男性盛行率約9.8%，意思就是每十個人就有一個人吃過檳榔。檳榔使用者罹患口腔癌的風險比非使用者高出28倍。在台灣，口腔癌發生率從1980年的每10萬人4.19例，大幅上升至2019年的每10萬人27.19例，年平均增長率達5.1%。尤其是中南部和東部地區，檳榔使用和口腔癌發生率最高。

名列美國史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家的彰基總院長陳穆寬，在國際研討會中發表50分鐘的專題演講。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬表示，台灣已經實施多項政策來應對這個問題，例如公共場所禁檳、檳榔包裝健康警示、校園衛教活動及全國口腔癌篩檢計畫等。從2014年到2021年，台灣檳榔消費量下降11%，男性使用率也從2007年的17%降到2018年的7%。透過衛福部的篩檢計畫，55.1%的高風險族群已接受篩檢，死亡風險降低26%，晚期口腔癌風險降低38%。

55歲的陳穆寬，是國際知名的口腔癌權威，今年更獲美國史丹佛大學評選為「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」彰基每年收治約500例口腔癌患者，許多是第四期的末期病患，這些患者經手術後的3年存活率達59.4%，大幅優於全國醫學中心的平均水準。

「儘管我們已有顯著的成果，但挑戰依然嚴峻！」陳穆寬強調，舉辦這次檳榔口腔癌國際研討會的意義。

彰基醫學中心舉辦「世界檳榔口腔癌國際研討會」，邀請全球多位檳榔口腔癌專家交流。（彰基提供）

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