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健康網》高纖又減脂 6種「腰瘦」蔬菜平價且營養
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕您是否常會下定決心要減肥，卻又管不住自己的嘴，飽餐一頓後，卻又懊悔不已？營養師李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文指出，不想挨餓又想擁有水蛇腰，吃這6種「腰瘦蔬菜」，既能吃飽又不發胖，分別是木耳、牛蒡、香菇、地瓜葉、黃豆芽和海帶絲。
打造迷人曲線 可以吃這些
●木耳：每百公克木耳的纖維含量7.4g
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含有豐富的水溶性纖維，幫助身體代謝與排毒，減少脂肪堆積。
●牛蒡：每百公克牛蒡的纖維含量5.1g
高鉀、低鈉的特性能幫助消水腫，粗纖維更能刺激腸胃蠕動。
●香菇：每百公克香菇的纖維含量3.8g
高纖、低熱量，堪稱減肥聖品，水溶性纖維，還能減少體脂肪產生。
●地瓜葉：每百公克地瓜葉的纖維含量3.3g
除了高纖，還富含葉黃素，瘦身+護眼好處多多。
●黃豆芽：每百公克黃豆芽的纖維含量3.3g
平價食材卻高纖、高鈣，推薦小資減肥族。
●海帶絲：每百公克海帶絲的纖維含量2.8g
水溶性纖維含量高，不僅能增添飽足感，還富含褐藻素，可幫助脂肪燃燒。
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