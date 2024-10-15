自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》高纖又減脂 6種「腰瘦」蔬菜平價且營養

2024/10/15 11:03

地瓜葉除了高纖，還富含葉黃素，既瘦身又護眼，好處多多。（資料照）

地瓜葉除了高纖，還富含葉黃素，既瘦身又護眼，好處多多。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否常會下定決心要減肥，卻又管不住自己的嘴，飽餐一頓後，卻又懊悔不已？營養師李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文指出，不想挨餓又想擁有水蛇腰，吃這6種「腰瘦蔬菜」，既能吃飽又不發胖，分別是木耳、牛蒡、香菇、地瓜葉、黃豆芽和海帶絲。

打造迷人曲線 可以吃這些

●木耳：每百公克木耳的纖維含量7.4g

含有豐富的水溶性纖維，幫助身體代謝與排毒，減少脂肪堆積。

木耳可幫助身體代謝與排毒，減少脂肪堆積。（資料照）

木耳可幫助身體代謝與排毒，減少脂肪堆積。（資料照）

●牛蒡：每百公克牛蒡的纖維含量5.1g

高鉀、低鈉的特性能幫助消水腫，粗纖維更能刺激腸胃蠕動。

牛蒡高鉀、低鈉可以幫助消水腫。（圖擷取自photoAC）

牛蒡高鉀、低鈉可以幫助消水腫。（圖擷取自photoAC）

●香菇：每百公克香菇的纖維含量3.8g

高纖、低熱量，堪稱減肥聖品，水溶性纖維，還能減少體脂肪產生。

香菇可以消水腫，可說是減肥聖品。（圖擷取自photoAC）

香菇可以消水腫，可說是減肥聖品。（圖擷取自photoAC）

●地瓜葉：每百公克地瓜葉的纖維含量3.3g

除了高纖，還富含葉黃素，瘦身+護眼好處多多。

●黃豆芽：每百公克黃豆芽的纖維含量3.3g

平價食材卻高纖、高鈣，推薦小資減肥族。

黃豆芽高纖、高鈣且平價。（資料照）

黃豆芽高纖、高鈣且平價。（資料照）

●海帶絲：每百公克海帶絲的纖維含量2.8g

水溶性纖維含量高，不僅能增添飽足感，還富含褐藻素，可幫助脂肪燃燒。

海帶絲可幫助脂肪燃燒。（資料照）

海帶絲可幫助脂肪燃燒。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中