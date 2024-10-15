30歲男腋下臀冒痘流膿多年 竟是化膿性汗腺炎作怪

吳先生罹患罕見的「化膿性汗腺炎」，治療前患處紅腫疼痛，且流膿發炎。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕30歲吳先生，多年前於臀部、腋下及胸口長出幾粒伴隨著化膿的凸起顆粒，患處不僅反覆紅腫流膿、疼痛難耐、散發異味，還需墊著多層紗布，甚至要包尿布，才能防止膿汁滲透到外衣褲，造成生活極大困擾，經至醫院皮膚科求診，診斷為「化膿性汗腺炎」，向健保申請專案生物製劑規則治療才改善，不再疼痛、流膿及飄散異味。

台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源說，「化膿性汗腺炎」初期症狀為紅腫疼痛的結節，可能可以看見膿頭，多發生於腋下、乳房間、乳下部位、會陰生殖器、腹股溝及臀部等部位，且會反覆發作、化膿流汁，再嚴重則會演變為更大的膿瘍，慢性發炎甚至會形成竇道及難看的疤痕或蟹足腫。

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廖澤源說，針對「化膿性汗腺炎」的診斷，醫師會透過病史、病灶的外觀及發生的部位進行判斷，並依據病情嚴重程度評估治療方式，除了傳統藥物如口服抗生素、A酸等治療，必要時也會將腫脹的膿瘍或化膿的結節刺破或切開，引流膿汁，或對病灶處注射類固醇，以減輕疼痛與發炎，而當傳統口服藥物治療及手術效果有限，則可以考慮生物製劑治療。

患者注射生物製劑後，紅腫疼痛流膿已大幅改善。（台北慈濟醫院提供）

廖澤源說明，生物製劑是一種標靶藥物，能夠選擇性地抑制「化膿性汗腺炎」患者體內特定的發炎因子，為當前對於「化膿性汗腺炎」極佳的治療方式，當然患者也要同時避免抽菸及控制體重，避免過重過胖，維持良好的生活習慣，以利病症的控制。

由於「化膿性汗腺炎」症狀與青春痘、發炎或感染的囊腫極為相似，也經常被誤認為蜂窩性組織炎、局部的細菌感染、乳腺囊腫等，因此患者在獲得正確診斷之前常被不同醫師告知為不同的診斷，病患也常常四處求醫，不得其解。

廖澤源提醒民眾，「化膿性汗腺炎」需要規則長期治療，必須先經過至少半年到9個月以上的傳統藥物治療，經醫師評估傳統藥物治療效果有限，才能向健保申請專案生物製劑治療，是一場長期抗戰，因此，若發現皮膚有相關症狀，且半年內反覆發作2次以上，務必趕緊至皮膚科就醫，及早發現及早治療。

台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源。（台北慈濟醫院提供）

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