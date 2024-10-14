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健康 > 護眼顧齒

健康網》秋天眼睛鬧水荒 中醫推3茶飲+5穴位緩解乾眼症

2024/10/14 22:31

中醫師指出，枸杞菊花茶能補肝腎明目，兼清熱平肝。（圖取自photoAC）

中醫師指出，枸杞菊花茶能補肝腎明目，兼清熱平肝。（圖取自photoAC）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天天氣逐漸乾冷，眼部也跟著鬧水荒，中醫師王大元指出，乾眼症雖然不是大病，乾起來讓人痛苦難耐，症狀包括眼睛乾澀、紅腫充血、異物感、灼熱刺痛、眼屎變多、畏光怕風或視力模糊等。對此他分享茶飲、穴位來緩解，像是枸杞菊花茶、雙花薄荷茶；或按摩攢竹、魚腰等穴位，均有助緩解乾眼症。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，乾眼症的好發對象包含學生、上班族、更年期女性、自體免疫疾病和銀髮族，長時間處於乾冷室內使用3C產品，也容易導致眼睛乾燥不適。

長時間處於乾冷室內使用3C產品，可能導致乾眼症；圖為情境照。（圖取自freepik）

長時間處於乾冷室內使用3C產品，可能導致乾眼症；圖為情境照。（圖取自freepik）

王大元表示，從中醫觀點來看，體內津液不足或火氣過旺，無法有效滋潤眼睛，或是津液輸布的過程中阻塞而氣滯血瘀，皆有可能導致眼睛乾澀，中醫證型以「肝膽火旺」、「心火亢盛」或「腎水不足」為主，因此多使用「清肝明目」、「清心降火」或「滋腎養肝」的藥材，像是：

●枸杞菊花茶：枸杞子一小撮，菊花3到5朵，能補肝腎明目，兼清熱平肝。

●雙花薄荷茶：菊花3朵、金銀花3克、薄荷3克，能清降心火。

●夏枯草菊花茶：夏枯草5克、菊花3朵、炙甘草少量，適用於眼睛灼熱刺痛等熱象明顯的人。以上3種茶飲，皆可加入500到700cc的水量。

另外，針灸也能緩解眼睛乾澀的問題，常用穴位如眼睛周圍的攢竹、魚腰、瞳子髎、絲竹空和承泣穴，也能夠透過按摩這些穴位緩解眼睛的不適感。

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