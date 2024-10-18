自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》慢性攝護腺炎快就醫！ 醫揭3原因難自癒

2024/10/18 20:58

醫師指出，慢性攝護腺炎通常不會自行痊癒，屬於長期性健康問題，因此及時的醫療干預是必要的；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，慢性攝護腺炎通常不會自行痊癒，屬於長期性健康問題，因此及時的醫療干預是必要的；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕慢性攝護腺炎相當常見，台灣粗估有20萬男性為此所困擾。泌尿科醫師高銘鴻指出，慢性攝護腺炎通常不會自行痊癒，屬於長期性健康問題，由於「細菌藏匿性強」、「免疫系統問題」，以及「生活壓力與不良習慣」，都是難以自癒的原因。即使症狀輕微，感到症狀稍微緩解，也不代表痊癒，因此適當的醫療介入仍是必要的。

三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，慢性攝護腺發炎，可能持續數月甚至數年。如果不進行適當的治療，症狀可能反覆發作並影響日常生活品質。另外，慢性攝護腺發炎與急性攝護腺炎不同，並非由單一的細菌感染引起，使得病情更為複雜，也更難自然痊癒。

熬夜、久坐不運動也會加劇發炎

●細菌藏匿性強：即使最初的細菌感染消失，某些細菌可能仍隱藏在前列腺的組織中，導致持續發炎，並反覆發作。

●免疫系統問題：有時，身體的免疫反應會過度活躍，導致前列腺區域持續發炎，儘管沒有明顯的細菌感染。

●生活壓力與不良習慣：不良的生活習慣，如長時間久坐、熬夜、飲食不規律、缺乏運動等，也會加劇慢性攝護腺發炎的症狀，延緩自癒過程。

高銘鴻提醒，如果出現慢性攝護腺發炎的症狀，如排尿困難、會陰部或骨盆區域疼痛、性功能障礙、持續不適或疲勞、精液異常、反覆泌尿道感染等，務必盡速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中