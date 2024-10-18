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健康網》慢性攝護腺炎快就醫！ 醫揭3原因難自癒
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕慢性攝護腺炎相當常見，台灣粗估有20萬男性為此所困擾。泌尿科醫師高銘鴻指出，慢性攝護腺炎通常不會自行痊癒，屬於長期性健康問題，由於「細菌藏匿性強」、「免疫系統問題」，以及「生活壓力與不良習慣」，都是難以自癒的原因。即使症狀輕微，感到症狀稍微緩解，也不代表痊癒，因此適當的醫療介入仍是必要的。
三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，慢性攝護腺發炎，可能持續數月甚至數年。如果不進行適當的治療，症狀可能反覆發作並影響日常生活品質。另外，慢性攝護腺發炎與急性攝護腺炎不同，並非由單一的細菌感染引起，使得病情更為複雜，也更難自然痊癒。
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熬夜、久坐不運動也會加劇發炎
●細菌藏匿性強：即使最初的細菌感染消失，某些細菌可能仍隱藏在前列腺的組織中，導致持續發炎，並反覆發作。
●免疫系統問題：有時，身體的免疫反應會過度活躍，導致前列腺區域持續發炎，儘管沒有明顯的細菌感染。
●生活壓力與不良習慣：不良的生活習慣，如長時間久坐、熬夜、飲食不規律、缺乏運動等，也會加劇慢性攝護腺發炎的症狀，延緩自癒過程。
高銘鴻提醒，如果出現慢性攝護腺發炎的症狀，如排尿困難、會陰部或骨盆區域疼痛、性功能障礙、持續不適或疲勞、精液異常、反覆泌尿道感染等，務必盡速就醫。
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