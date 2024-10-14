健康網》腎友對抗皮膚癢有撇步 護理師授7招

50%至80%的透析病人（即洗腎患者）有皮膚搔癢的困擾，護理師提醒，應避免抓傷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕約有50%至80%的透析病人（即洗腎患者）有皮膚搔癢的困擾，由於搔癢是主觀感受，沒有辦法量化電的嚴重程度。新光醫院聖賢血液透析室護理師邱一筑在該院醫訊提供7個建議，希望能幫助腎友緩解不適，享有好的生活品質。

邱一筑指出，透析病人的皮膚搔癢通常發生在背部、臉部和四肢等部位，可能呈間歇性或連續性，發作時的搔癢感可以非常強烈，對病人的睡眠品質和生活品質造成嚴重影響。

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透析病人皮膚癢原因

邱一筑指出，透析病人皮膚搔癢的原因多種多樣，分析如下：

●透析病人的皮膚經常因皮脂腺萎縮而變得乾燥，這是引發搔癢的主要原因之一。

●血液中的致癢物質若未能有效清除，也會加劇搔癢感。

●電解質異常，如高血磷、高血鈣和高血鎂等，也是常見的原因之一，透過足量的透析可調整這些電解質，從而減輕搔癢。

●皮膚的pH值過高使得皮膚更易受到細菌和黴菌感染，也會引發搔癢。

●多發性神經病變及某些藥物的副作用也可能是造成搔癢的因素。

透析病人可以這樣做

邱一筑指出，為有效管理和減輕搔癢症狀，透析病人應遵循以下建議：

●按照醫囑進行充分的透析治療，並保持飲食中的鈣磷平衡，以減少搔癢的發生。

●應保持皮膚完整性，避免抓傷，並定期修剪指甲，以防感染。

●洗澡時，應避免使用鹼性香皂和熱水，可選擇中性肥皂或沐浴乳，並在洗後塗抹乳液、嬰兒油或維他命乳膏來保持皮膚潤滑。

●局部搔癢可以使用冰敷或清涼溶劑（如白花油、綠油精）來緩解。

●應避免食用易過敏的食物。

●糖尿病患者應控制血糖。

●對於症狀較嚴重者，應在醫囑下服用抗組織胺藥物，切忌使用不明來源的藥物。

邱一筑強調，透析病人及家屬遇到任何異常情況，應及時與醫護團隊溝通，共同尋找解決方案，醫療團隊會幫助病友一起克服擾人的搔癢，共同維護病友的生活品質。

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