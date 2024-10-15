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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》水果何時吃？ 醫揭「4時段」有不同功效

2024/10/15 11:39

醫師指出，運動前30分鐘至1小時吃一點水果，可以為運動提供快速的能量，避免運動時低血糖；運動後攝取水果可以幫助補充失去的電解質和水分；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，運動前30分鐘至1小時吃一點水果，可以為運動提供快速的能量，避免運動時低血糖；運動後攝取水果可以幫助補充失去的電解質和水分；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多吃水果有益身體健康，但鮮少有人知道的是，不同時段攝取水果竟有不同功效！好日子診所醫師蕭伶茲列出4個時段，例如早晨空腹吃水果，有助改善排便、排毒；飯前吃水果，有助消化、協助食慾控制等。並建議，每日都至少攝取1到2份新鮮水果，應以全水果為主，不推薦以糖分、濃度較高的果汁和果乾取代。

蕭伶茲於臉書粉專「好日子診所」發文指出，水果可以在一天中的任何時間攝取，但根據不同的健康目的，水果攝取的適合時間會有所不同。

●改善排便，幫助排毒：選擇早晨空腹吃水果。

蕭伶茲指出，早上空腹吃水果能迅速提供能量，因為水果中的天然糖分（如葡萄糖和果糖）能快速被身體吸收，水果中的纖維能幫助腸胃蠕動，幫助排便。水果富含抗氧化劑（如維生素C、維生素E和植物化學物質）可以中和體內自由基，減少細胞損傷，協助解毒功能。

●幫助消化，協助食慾控制：選擇飯前吃水果。

蕭伶茲說明，水果中的酶像是木瓜酵素、蘋果酸等可以幫助分解食物，因此在正餐前30分鐘吃水果，助於消化。水果中的纖維具有飽足感，也能讓正餐的食慾較緩和，避免飢餓感明顯而過度進食。

●提升活力，改善疲倦：選擇下午吃水果。

他表示，工作一段時間，再加上午餐與晚餐間隔較久，容易在下午產生嘴饞與疲倦感，如果選擇餅乾蛋糕等精緻澱粉類食物當作下午茶，血糖大幅波動煩而會加重疲憊感。以水果當作下午茶，能提供即時的能量補充，且水果中的纖維能保持血糖穩定，改善嘴饞與疲倦。

●提供快速能量，補充電解質：選擇運動前後吃水果。

蕭伶茲解釋，運動前30分鐘至1小時吃一點水果，如香蕉或蘋果，可以為運動提供快速的能量，避免運動時低血糖。運動後攝取水果可以幫助補充失去的電解質和水分，特別是富含鉀的水果，如香蕉，可以幫助肌肉恢復

不推薦睡前、飯後馬上吃水果

他表示，雖然水果內的酶可以幫助消化，但某些腸胃較為敏感的人，飯後吃水果容易有脹氣或消化不良的狀況。高糖分的水果若飯後馬上攝取，容易造成血糖快速升高。因此如果飯後想吃水果，會建議等飯後1至2小時再吃水果。

另外，也不建議睡前攝取水果，睡前過量攝取高糖水果（如葡萄或芒果）可能會導致血糖波動，而影響睡眠品質。

蕭伶茲補充，減重期間可選擇低糖分的水果，如莓果類或奇異果。大家可以視自己的需求，選出適合自己的攝取水果時間。

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