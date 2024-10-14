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傳「個資外洩通知病患住院是假的」 高雄長庚澄清：誤會一場

2024/10/14 18:05

高雄長庚醫院傳出個資外洩，害病患家屬收到通知手術的詐騙簡訊，不過醫院澄清是醫師錯誤操作手術排程系統，致系統自動簡訊通知錯誤訊息。（記者許麗娟攝）

高雄長庚醫院傳出個資外洩，害病患家屬收到通知手術的詐騙簡訊，不過醫院澄清是醫師錯誤操作手術排程系統，致系統自動簡訊通知錯誤訊息。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕屏東有病患家屬日前收到高雄長庚醫院的簡訊，通知12日開刀，當天凌晨家人帶著86歲老母親從屏東出發到醫院，才得知訊息是「假的」，氣罵醫院個資外洩，害他們收到「詐騙簡訊」而白跑一趟。對此，院方澄清是誤會一場，沒有個資外洩問題，而是「醫師錯誤操作手術排程系統，致系統自動簡訊通知錯誤訊息」。

據了解，該名86歲病患家住屏東距離高雄長庚醫院約1個多小時車程，病患留的聯繫資訊是女兒的手機，平時帶病患看診的則是兒子。由於患者有骨科問題，住院醫師上醫院的手術排程系統做健保申請，要幫病患安排於11月進行「門診手術」，填寫後按了存檔送出，系統因此發出自動簡訊通知「手術前注意事項確認」，女兒誤以為是10月12日要進行「住院手術」，連忙通知病患兒子一早就帶病患到醫院，到現場才發現當天沒有安排手術，因家人白跑一趟，生氣以為是因健保e指通個資外洩而收到詐騙簡訊。

高雄長庚澄清，經查此事件是住院醫師不慎錯誤操作手術排程系統，致系統自動簡訊通知錯誤訊息，純屬人員作業異常，無個資外洩等資安事件，造成病人不便已向病患及家屬致歉。

高雄市衛生局獲報後介入調查並表示，經查可能為住院醫師操作手術排程有誤，衛生局正進一步調查釐清資安風險中。倘若有個資外洩問題，依醫療法第72 條規定，醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏。如有違反規定，將依同法第 103 條規定，處5萬至25萬元罰鍰。

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