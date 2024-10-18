健康網》如何挑選新鮮牛蒡？ 農糧署：帶點土更好！

農糧署表示，牛蒡挑選時應選擇手感較沉、表面帶有泥土的，這通常代表牛蒡肉質飽滿，且為新鮮採收。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如何挑選和保存牛蒡？農糧署近日在其臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文，分享了挑選牛蒡的技巧及保存方式，讓消費者能夠輕鬆選到新鮮牛蒡並延長保存期限。挑選牛蒡有3大技巧：可挑選手感沉重且帶點土的；圓徑較細；有彈性且自然彎曲的。

●手感沉重、帶點土：農糧署表示，牛蒡挑選時應選擇手感較沉、表面帶有泥土的，這通常代表牛蒡肉質飽滿，且為新鮮採收。

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●圓徑較細：粗大的牛蒡纖維較粗，口感不如細長的牛蒡來得嫩滑，因此建議選擇圓徑較細的牛蒡。

●有彈性、自然彎曲：握住牛蒡的粗端輕輕甩動，若能感受到彈性且呈自然彎曲，則代表牛蒡新鮮、質地佳。

保存牛蒡的方法

1. 整支保存：對於未使用的牛蒡，可以用報紙包好，放入冰箱冷藏。若牛蒡過長，則可將其切段，切口抹鹽後再用保鮮膜封住，包上報紙並套上塑膠袋，放入冰箱冷藏。若報紙變濕，需更換新報紙，這樣可保存長達1個月。

2. 用不完的牛蒡：若牛蒡已經部分使用，切口處也應抹鹽並用保鮮膜包好，再加上報紙和塑膠袋包裹，放入冰箱冷藏，建議在週內食用完畢，確保最佳風味。

農糧署提醒民眾，透過正確的挑選和保存方式，不僅能延長牛蒡的保存期限，也能確保口感與營養價值。

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