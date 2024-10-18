自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》如何挑選新鮮牛蒡？ 農糧署：帶點土更好！

2024/10/18 06:30

農糧署表示，牛蒡挑選時應選擇手感較沉、表面帶有泥土的，這通常代表牛蒡肉質飽滿，且為新鮮採收。（資料照）

農糧署表示，牛蒡挑選時應選擇手感較沉、表面帶有泥土的，這通常代表牛蒡肉質飽滿，且為新鮮採收。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如何挑選和保存牛蒡？農糧署近日在其臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文，分享了挑選牛蒡的技巧及保存方式，讓消費者能夠輕鬆選到新鮮牛蒡並延長保存期限。挑選牛蒡有3大技巧：可挑選手感沉重且帶點土的；圓徑較細；有彈性且自然彎曲的。

●手感沉重、帶點土：農糧署表示，牛蒡挑選時應選擇手感較沉、表面帶有泥土的，這通常代表牛蒡肉質飽滿，且為新鮮採收。

●圓徑較細：粗大的牛蒡纖維較粗，口感不如細長的牛蒡來得嫩滑，因此建議選擇圓徑較細的牛蒡。

●有彈性、自然彎曲：握住牛蒡的粗端輕輕甩動，若能感受到彈性且呈自然彎曲，則代表牛蒡新鮮、質地佳。

保存牛蒡的方法

1. 整支保存：對於未使用的牛蒡，可以用報紙包好，放入冰箱冷藏。若牛蒡過長，則可將其切段，切口抹鹽後再用保鮮膜封住，包上報紙並套上塑膠袋，放入冰箱冷藏。若報紙變濕，需更換新報紙，這樣可保存長達1個月。

2. 用不完的牛蒡：若牛蒡已經部分使用，切口處也應抹鹽並用保鮮膜包好，再加上報紙和塑膠袋包裹，放入冰箱冷藏，建議在週內食用完畢，確保最佳風味。

農糧署提醒民眾，透過正確的挑選和保存方式，不僅能延長牛蒡的保存期限，也能確保口感與營養價值。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中