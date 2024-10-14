自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》變天關節炎好折磨？ 醫教4招緩解疼痛

2024/10/14 21:07

醫師指出，適量運動能促進關節分泌滑液，幫助減少關節磨損；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，適量運動能促進關節分泌滑液，幫助減少關節磨損；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕關節炎是許多中老年人常見的健康問題，尤其在天氣變化或過度使用關節時，症狀更容易加劇，對此，林口長庚風濕過敏免疫科醫師在臉書發文，提供改善關節炎症狀的實用建議，包含運動、控制體重 、適度休息，定期回診並按時用藥，都有所助益。

1. 運動能緩解症狀

適當的運動有助於加強關節周圍的肌肉群，為關節提供更好的支撐，進而減輕關節的受力。同時，運動能促進關節分泌滑液，幫助減少關節磨損。然而，每個人的體質和耐受度不同，醫師建議，應與醫療專業人士或健身教練討論適合自己的運動方式，避免過度勞損。

2. 控制體重是關鍵

醫師指出，過重會對膝關節造成嚴重負擔，研究顯示，每增加1公斤的體重，膝關節就會承受多達4公斤的額外壓力。肥胖同時也是引發多種慢性疾病的誘因，因此，保持標準體重不僅有助於關節健康，還能改善整體健康狀況。

3. 適度休息避免損傷

避免長時間過度使用關節，尤其是在急性發炎期時，應儘量休息，以減少不適。冷敷是一種有效的短期紓緩方式，能降低關節的腫脹和疼痛感。

4. 定期回診並按時用藥

醫師表示，長期控制關節炎需要患者的配合，醫師提醒，應定期回診追蹤病情，並按時服用醫師所開立的藥物，這樣才能有效穩定病情，防止症狀加劇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中