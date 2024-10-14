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健康網》變天關節炎好折磨？ 醫教4招緩解疼痛
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕關節炎是許多中老年人常見的健康問題，尤其在天氣變化或過度使用關節時，症狀更容易加劇，對此，林口長庚風濕過敏免疫科醫師在臉書發文，提供改善關節炎症狀的實用建議，包含運動、控制體重 、適度休息，定期回診並按時用藥，都有所助益。
1. 運動能緩解症狀
適當的運動有助於加強關節周圍的肌肉群，為關節提供更好的支撐，進而減輕關節的受力。同時，運動能促進關節分泌滑液，幫助減少關節磨損。然而，每個人的體質和耐受度不同，醫師建議，應與醫療專業人士或健身教練討論適合自己的運動方式，避免過度勞損。
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2. 控制體重是關鍵
醫師指出，過重會對膝關節造成嚴重負擔，研究顯示，每增加1公斤的體重，膝關節就會承受多達4公斤的額外壓力。肥胖同時也是引發多種慢性疾病的誘因，因此，保持標準體重不僅有助於關節健康，還能改善整體健康狀況。
3. 適度休息避免損傷
避免長時間過度使用關節，尤其是在急性發炎期時，應儘量休息，以減少不適。冷敷是一種有效的短期紓緩方式，能降低關節的腫脹和疼痛感。
4. 定期回診並按時用藥
醫師表示，長期控制關節炎需要患者的配合，醫師提醒，應定期回診追蹤病情，並按時服用醫師所開立的藥物，這樣才能有效穩定病情，防止症狀加劇。
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