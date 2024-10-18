健康網》靈魂之窗「eye」顧好！ 醫推視力保健6方法

中醫師表示，養護眼睛可以吃富含葉黃素、維生素A、C和E的食物，如胡蘿蔔、菠菜、堅果、綠花椰菜、南瓜等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人一整天使用手機、電腦等3C產品的時間非常長，很少讓眼睛適度休息，芙曦中醫診所院長王心眉在臉書專頁發文表示，這樣長期下來，眼睛會出現疲勞、乾澀、視力下降等症狀，一些老花眼、青光眼、白內障等疾病也容易找上門。因此，她提供視力保健6個方法，定期休息、良好的用眼環境、眼部運動、保持濕潤、注意飲食、充足睡眠。

吃好睡好多休息 養護雙眼沒煩惱

1️.定期休息：20-20-20法則。使用電子設備20分鐘，應看向遠方20英尺（約6米），持續20秒，讓眼睛肌肉得到適當的放鬆。

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2️.良好的用眼環境：環境光線要適中，避免強烈對比和反射，使用抗藍光眼鏡過濾有害藍光，降低眼睛的負擔。

3️.眼部運動：閉眼轉動眼球、眨眼、遠近交替注視，能促進眼部血液循環。

4️.保持濕潤：使用人工淚液或保濕眼藥水，多喝水保持水分。

5️.注意飲食：吃富含葉黃素、維生素A、C和E的食物，如胡蘿蔔、菠菜、堅果、綠花椰菜、南瓜、柳橙；以及富含Omega-3脂肪酸的食物，如魚類、魚油。

6️.充足睡眠：睡眠不足，視力會惡化。睡前也應避免使用3C，光刺激會影響睡眠品質。

4穴位按摩 舒緩眼睛不適

●睛明穴：位於眼睛內角上方的凹陷處，輕輕按壓可以減輕眼睛乾澀和疲勞感。

●攢竹穴：位於眉頭內側，輕輕按壓可以緩解眼部的緊張，幫助改善視力。

●絲竹空：位於眉毛末端的凹陷處，按壓此穴可以促進血液循環，減少黑眼圈。

●太陽穴：位於兩眉之間向外1-2寸的位置，輕輕按摩可以緩解頭痛和眼部疲勞。

王心眉提醒，每次按摩持續1-3分鐘，配合深呼吸，能放鬆眼部肌肉，好好使用靈魂之窗，能讓眼部更加健康。

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