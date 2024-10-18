限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》靈魂之窗「eye」顧好！ 醫推視力保健6方法
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現代人一整天使用手機、電腦等3C產品的時間非常長，很少讓眼睛適度休息，芙曦中醫診所院長王心眉在臉書專頁發文表示，這樣長期下來，眼睛會出現疲勞、乾澀、視力下降等症狀，一些老花眼、青光眼、白內障等疾病也容易找上門。因此，她提供視力保健6個方法，定期休息、良好的用眼環境、眼部運動、保持濕潤、注意飲食、充足睡眠。
吃好睡好多休息 養護雙眼沒煩惱
1️.定期休息：20-20-20法則。使用電子設備20分鐘，應看向遠方20英尺（約6米），持續20秒，讓眼睛肌肉得到適當的放鬆。
請繼續往下閱讀...
2️.良好的用眼環境：環境光線要適中，避免強烈對比和反射，使用抗藍光眼鏡過濾有害藍光，降低眼睛的負擔。
3️.眼部運動：閉眼轉動眼球、眨眼、遠近交替注視，能促進眼部血液循環。
4️.保持濕潤：使用人工淚液或保濕眼藥水，多喝水保持水分。
5️.注意飲食：吃富含葉黃素、維生素A、C和E的食物，如胡蘿蔔、菠菜、堅果、綠花椰菜、南瓜、柳橙；以及富含Omega-3脂肪酸的食物，如魚類、魚油。
6️.充足睡眠：睡眠不足，視力會惡化。睡前也應避免使用3C，光刺激會影響睡眠品質。
4穴位按摩 舒緩眼睛不適
●睛明穴：位於眼睛內角上方的凹陷處，輕輕按壓可以減輕眼睛乾澀和疲勞感。
●攢竹穴：位於眉頭內側，輕輕按壓可以緩解眼部的緊張，幫助改善視力。
●絲竹空：位於眉毛末端的凹陷處，按壓此穴可以促進血液循環，減少黑眼圈。
●太陽穴：位於兩眉之間向外1-2寸的位置，輕輕按摩可以緩解頭痛和眼部疲勞。
王心眉提醒，每次按摩持續1-3分鐘，配合深呼吸，能放鬆眼部肌肉，好好使用靈魂之窗，能讓眼部更加健康。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應