雄好康！ 高雄催打公費雙疫苗 抽iPhone 16手機

高雄市民於11月底前在高雄接種流感與新冠雙疫苗，就有機會抽中手機、超商禮券等獎品。（本報資料照，記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年度公費流感及新冠疫苗已自10月開打，高雄市為鼓勵民眾踴躍接種，特別舉辦疫苗雙打抽獎活動，即日起至11月30日前，設籍高雄市的65歲以上長者及6歲以下幼兒在高雄接種，就有機會參加抽獎，頭獎是iPhone 16手機。

高雄市衛生局指出，市府舉辦「左流感右新冠、防護更新雄安心」抽獎活動，凡設籍於高雄市65歲以上長者，以及6個月以上至6歲以下的幼兒，今年10月1日至11月30日在高雄市合約醫療院所或社區接種站完成公費流感或新冠疫苗接種者就可獲得抽獎資格，獎品有手機、掃地機器人、運動錶帶、氣炸鍋、體重計和500元超商禮券，呼籲長者及幼兒把握機會儘速接種疫苗。

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衛生局表示，入秋後氣溫將逐步下降，恐導致流感及新冠等呼吸道傳染病疫情提前升溫，呼籲符合第1段資格之民眾，包括65歲以上長者、入學前幼童等11類對象儘早接種雙疫苗，及早獲得保護力。今日起至10月20日也安排127場次社區接種站，可至雄健康臉書查詢。

此外，近日傳出國光流感疫苗出現異常變色情形，高雄市「未配獲」異常的國光流感疫苗（批號FSZA2408），中央目前配賦高雄市的流感疫苗共57萬多劑，尚有42萬劑全面施打中。

高雄市衛生局舉辦「左流感右新冠、防護更新雄安心」抽獎活動，符合資格民眾接種就有抽獎資格。（高雄市衛生局提供）

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