健康網》諮商不只是聊天！ 心理師曝「5好處」 助情緒管理

黃閎新說，心理諮商的目的是，提升個人的生活品質，解決心理問題、改善情緒管理、增強自我認知和應對能力；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心理諮商只是跟心理師聊天？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在臉書粉專「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文分享心理諮商的好處：改善情緒管理、增強自我認知、改善人際關係、減少壓力和焦慮、增強應對能力。簡單來說就是，接納及認識自己，還能減少情緒波動，學習有效的溝通技巧等。

改善情緒管理

黃閎新指出，心理諮商可以幫助人們管理情緒，特別是那些常常感到焦慮、憂鬱或憤怒的人。透過與心理師的對話，可以學會、辨認理解自己的情緒，找到更健康的表達和處理方式。這有助於減少情緒波動，提升情緒穩定性。

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增強自我認知

他說，心理諮商能夠讓一個人，更深刻地了解自己，包括價值觀、信念和行為模式。這種自我認知的提升，可以讓人們在面臨選擇和挑戰時，更清楚自己的需求和目標，從而做出更符合自身利益的決定。

黃閎新表示，心理師可以教授各種減壓，和焦慮管理技巧，如深呼吸、正念冥想、接納現在的自己、調整思考習慣等；圖為情境照。（圖取自freepik）

改善人際關係

黃閎新提到，許多心理問題源於人際關係的困擾，心理諮商可以幫助人們，理解和改善人際關係，透過學習有效的溝通技巧，和解決衝突的方法，可以建立起更健康、更滿意的人際互動。

減少壓力和焦慮

黃閎新表示，心理師可以教授各種減壓，和焦慮管理技巧，如深呼吸、正念冥想、接納現在的自己、調整思考習慣等。這些技術可以幫助人們在面對壓力源時，保持冷靜和專注，從而減少壓力和焦慮的影響。

增強應對能力

他指出，心理諮商可以幫助人們發展更強的應對能力，面對生活中的挑戰和變化。無論是工作壓力、生活變故，還是健康問題，心理師都能陪伴人們，探索自己的期待與需求，從而找到最適合自己的應對策略。

黃閎新說，心理諮商的目的是，提升個人的生活品質，解決心理問題、改善情緒管理、增強自我認知和應對能力，讓人們可以享受更健康、更充實的生活。心理諮商不僅是處理問題的工具，更是促進個人成長，和發展的重要途徑。

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