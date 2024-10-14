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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

桃市65歲以上長者逾36萬人 首創關懷據點培力中心

2024/10/14 15:27

桃園市社區照顧關懷據點培力中心14日於八德大湳森林公園舉行啟用典禮暨揭牌儀式。（桃市府提供）

桃園市社區照顧關懷據點培力中心14日於八德大湳森林公園舉行啟用典禮暨揭牌儀式。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市至今已有416處社區照顧關懷據點，首創「培你成長，據點共好」社區照顧關懷據點培力中心，今（14）日於八德大湳森林公園舉行啟用典禮暨揭牌儀式，桃市府社會局表示，培力中心開辦後將強化亮點輔導與志工培力訓練，協助桃市府整合據點業務資訊，並導入5大項創新培力方案，增加社區照顧關懷據點服務的深度與廣度。

市長張善政、社會局長陳寶民等人出席揭牌儀式，張善政表示，桃園市人口成長快速，65歲以上長者已超過36萬人，更有近400位百歲人瑞，其中，今年滿百歲的人瑞近150位，為妥善照顧長者健康，市府近2年新增布建50處社區照顧關懷據點，至今已成立416處，據點設置涵蓋率已逾65%，而社區照顧關懷據點培力中心的啟用，能夠進一步創新並優化長者健康照護服務，發展更多有助於長者健康與活力的活動，讓長者保持健康並積極融入社區生活，建構長者健康宜居、在地安老的好環境。

陳寶民表示，社區照顧關懷據點普遍皆以電話問安、關懷訪視、共餐及健康促進等，讓長輩相互陪伴、互相照應，社區照顧關懷據點培力中心開辦後，將強化亮點輔導與志工培力訓練，協助桃市府整合據點業務資訊，並導入靈性關懷、社區共生、據點美食大賞、桃厝邊咖逼攤車及活化歷史帶領人等5大項創新培力方案，增加長輩在據點當中實現自我價值的機會，同時凝聚多方專業及力量發展創新方案。

桃園市社區照顧關懷據點培力中心14日於八德大湳森林公園舉行啟用典禮暨揭牌儀式。（桃市府提供）

桃園市社區照顧關懷據點培力中心14日於八德大湳森林公園舉行啟用典禮暨揭牌儀式。（桃市府提供）

桃園市社區照顧關懷據點培力中心14日於八德大湳森林公園舉行啟用典禮暨揭牌儀式。（桃市府提供）

桃園市社區照顧關懷據點培力中心14日於八德大湳森林公園舉行啟用典禮暨揭牌儀式。（桃市府提供）

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