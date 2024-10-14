健康網》擺脫「老人味」快看！ 醫推除臭4方法：少吃辣

醫師指出，長輩若有皮脂分泌多、攝護腺肥大、新陳代謝變差、洗澡頻率變低等狀況，就有可能引起老人味；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走在路上，經過一些長輩身邊，是否曾聞過他們身上飄出來的一股說不出的「老人味」呢？泌尿科醫師施冠偉指出，老人味又稱「加齡臭」，是隨著年紀增加，逐漸產生的體味變化。他表示，想減少老人味有4個方法，維持良好衛生習慣；解決排尿困擾；均衡飲食、少吃辣；浴室加裝輔具。

施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文分享，老人味產生的原因有以下4個，皮脂分泌多、攝護腺肥大、新陳代謝變差、洗澡頻率變低。

請繼續往下閱讀...

●汗液和皮脂分泌較多：隨著年齡增長，皮膚老化後，皮脂腺體活動改變，汗液和皮脂的分泌增加，與空氣接觸氧化，加重異味。​

●排尿不順、攝護腺肥大：攝護腺肥大是中老年男性常見的排尿困擾。當排尿不順、漏尿狀況發生，有時會合併尿騷味產生。​

●新陳代謝變差：隨著年紀增加，身體的新陳代謝變差，使皮膚上的角質層累積過厚，若未適時清潔，就會慢慢產生體味。​

●洗澡頻率變低：有些長輩因為害怕地板濕滑跌倒，減少洗澡次數。或是行動不方便，減少出門次數，也跟著降低洗澡頻率。

4招減少「老人味」

●維持良好的衛生習慣：選擇透氣性的衣物，減少汗臭味。

●解決排尿困擾：若有攝護腺肥大的狀況，經泌尿科醫師評估後，可以透過藥物、手術治療，改善健康狀況和異味產生。

●均衡飲食：減少攝取刺激辛辣的飲食，並多補充水分攝取，促進體內代謝。

●浴室加裝輔具幫助：可在浴室加裝扶把或洗澡椅，增加洗澡時便利性，也更安全。​

施冠偉指出，身體散發出的氣味影響著社交和健康，如果發現身邊長輩有泌尿問題或有老人味，可以主動關心，陪伴長輩一起到皮膚科或泌尿科檢查治療，幫助改善生活品質，自在享受人生下半場。

醫師表示，想減少老人味可以從飲食下手，像是均衡飲食、減少攝取辛辣食物、多補充水分；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法