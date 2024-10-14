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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

同學情緣牽線 女中醫師協會跨海澎湖義診！

2024/10/14 11:33

女中醫醫師協會跨海抵澎，在天主教惠民啓智中心舉行。（記者劉禹慶攝）

女中醫醫師協會跨海抵澎，在天主教惠民啓智中心舉行。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中華民國女中醫師協會4名優秀資深專業的中醫師徐慧茵、何怡慧、徐維偵、黃香慈與另外10名醫療志工團隊，於今（14）日到澎湖天主教惠民啟智中心提供中醫義診，關懷身心障礙天使們與教學照護團隊老師們，意外促成活動的緣起，卻是同學情緣，牽起此次義診的善舉。

此次義診活動緣起於，海洋公民基金會董事長胡昭安與惠民啟智中心主任翁秀媚，是澎湖同屆同學，胡也與在台北執業中醫師徐維偵，是台大同屆同學，某日餐敘時提起女中醫師協會之前辦理過偏鄉義診服務，才興起至離島辦理的念頭。

選擇惠民啟智中心，是因為天主教會在澎湖服務身心障礙者專業機構，倍受各界肯定。身心障礙者表達能力有限，中醫透過望、聞、問、切可以提供這些天使們與辛苦照顧老師更好的更適當的建議與診治。

原本義診團本來是2名中醫師，後來擴增到4人熱情加入，同時10名支援志工，都是來自台北、花蓮、嘉義各地的台大同學與家人，因為在去年的B7830重聚（台大畢業30週年活動）中相聚認識，得知此有意義活動，都空下時間，還自費負擔住宿機票來共襄盛舉！澎湖的59-60同學們也贊助車輛與接送，讓同學的愛綿延串連！

胡昭安表示，期盼這次由中華民國女中醫師協會與海洋公民基金會所主辦的義診，能夠確實幫忙到惠民啟智中心的師生，讓大家都有更健康身體，也期盼各界多關心離島醫療與社會上需要幫助的角落！

中華民國女中醫師協會4名醫師（左1-3）與海洋公民基金會董事長胡昭安（右1），跨海舉辦中醫義診。（記者劉禹慶攝）

中華民國女中醫師協會4名醫師（左1-3）與海洋公民基金會董事長胡昭安（右1），跨海舉辦中醫義診。（記者劉禹慶攝）

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