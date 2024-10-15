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健康網》7色飲食養美肌！ 「紅」縮毛孔「黃」抗老化
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想要避免皮膚的飢餓型老化，吃天然食物，比擦一堆保養品還要好。營養師高敏敏分享一些，少量多樣性的彩虹飲食，有效補足肌膚營養素。例如紅色有蔓越莓、紅椒等，幫助毛孔收細；橘色有木瓜、柿子等，能延缓老化；黃色有地瓜、鳳梨等，能降發炎、抗老化；綠色有酪梨、芭樂等，能排毒、使肌膚透亮。
高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文建議，一天要吃5種顏色以上的天然食物。各種蔬果的色彩與香氣，有不同的「天然化合物」，就是所謂的植化素。而每種植化素都有不同功效，重點是！沒有一種食物會包含所有植化素。
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紅色
富含營養：茄紅素、花青素。
功效：防止曬俊受損、幫助毛孔收細。
推薦食物：蔓越莓、紅椒、大番茄、西瓜。
橘色
富含營養：類胡蘿蔔素。
功效：延缓老化、增強屏障健康。
推薦食物：胡蘿蔔、南瓜、木瓜、柿子。
黃色
富含營養：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素。
功效：降發炎、抗老化。
推薦食物：黃椒、玉米、地瓜、鳳梨。
綠色
富含營養：葉綠素、維生素B群、類胡蘿蔔素。
功效：排毒、使肌膚透亮。
推薦食物：酪梨、芭樂、奇異果、蔬菜類。
紫色
富含營養：花青素、酚酸類、白藜盧醇。
功效：保護膠原蛋白不被分解、維持肌膚彭潤。
推薦食物：葡萄、紫米、藍莓、桑椹。
白色
富含營養：含硫化合物、多酚。
功效：抗氧化、幫助養顏美容、抗菌。
推薦食物：白蘿蔔、山藥、洋蔥、大蒜。
黑色
富含營養：多醣體、類黃酮素。
功效：幫助保濕、改善乾燥敏感肌。
推薦食物：黑木耳、香菇、海藻、黑芝麻。
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