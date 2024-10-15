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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》7色飲食養美肌！ 「紅」縮毛孔「黃」抗老化

2024/10/15 07:30

高敏敏說，各種蔬果的色彩與香氣，有不同的「天然化合物」，就是所謂的植化素；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏說，各種蔬果的色彩與香氣，有不同的「天然化合物」，就是所謂的植化素；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要避免皮膚的飢餓型老化，吃天然食物，比擦一堆保養品還要好。營養師高敏敏分享一些，少量多樣性的彩虹飲食，有效補足肌膚營養素。例如紅色有蔓越莓、紅椒等，幫助毛孔收細；橘色有木瓜、柿子等，能延缓老化；黃色有地瓜、鳳梨等，能降發炎、抗老化；綠色有酪梨、芭樂等，能排毒、使肌膚透亮。

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文建議，一天要吃5種顏色以上的天然食物。各種蔬果的色彩與香氣，有不同的「天然化合物」，就是所謂的植化素。而每種植化素都有不同功效，重點是！沒有一種食物會包含所有植化素。

紅色

富含營養：茄紅素、花青素。

功效：防止曬俊受損、幫助毛孔收細。

推薦食物：蔓越莓、紅椒、大番茄、西瓜。

橘色

富含營養：類胡蘿蔔素。

功效：延缓老化、增強屏障健康。

推薦食物：胡蘿蔔、南瓜、木瓜、柿子。

黃色

富含營養：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素。

功效：降發炎、抗老化。

推薦食物：黃椒、玉米、地瓜、鳳梨。

高敏敏說，紫色推薦食物有，葡萄、紫米、藍莓、桑椹；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏說，紫色推薦食物有，葡萄、紫米、藍莓、桑椹；示意圖。（圖取自freepik）

綠色

富含營養：葉綠素、維生素B群、類胡蘿蔔素。

功效：排毒、使肌膚透亮。

推薦食物：酪梨、芭樂、奇異果、蔬菜類。

紫色

富含營養：花青素、酚酸類、白藜盧醇。

功效：保護膠原蛋白不被分解、維持肌膚彭潤。

推薦食物：葡萄、紫米、藍莓、桑椹。

白色

富含營養：含硫化合物、多酚。

功效：抗氧化、幫助養顏美容、抗菌。

推薦食物：白蘿蔔、山藥、洋蔥、大蒜。

黑色

富含營養：多醣體、類黃酮素。

功效：幫助保濕、改善乾燥敏感肌。

推薦食物：黑木耳、香菇、海藻、黑芝麻。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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