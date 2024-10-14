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健康網》防骨鬆就像蓋房子！ 3種營養素合作不塌房

2024/10/14 06:31

洪泰雄指出，鈣質是磚頭，維生素D是工人，蛋白質是水泥，三者共同合作，讓「骨骼房子」更堅固長久；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

洪泰雄指出，鈣質是磚頭，維生素D是工人，蛋白質是水泥，三者共同合作，讓「骨骼房子」更堅固長久；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆是長輩健康的沉默殺手，想要骨骼強壯3種營養素不可少。營養學者洪泰雄在臉書粉專發文指出，鈣質、維生素D和蛋白質對於骨質疏鬆的預防，就像蓋房子一樣，鈣質是磚頭，維生素D是工人，蛋白質則是水泥，三者共同合作，就能幫助我們的「骨骼房子」更堅固長久！

洪泰雄表示，鈣質就像房子的磚頭，它是骨骼的主要建材，為骨骼提供強度和結構。沒有足夠的鈣質，骨頭就像用不夠結實的磚頭蓋房子，容易變得脆弱。

維生素D就像工人，負責將磚頭搬進工地並放好。它幫助身體吸收鈣質，確保鈣能真正進入骨頭。如果缺乏維生素D，就像工人不夠多，雖然有很多磚頭，卻無法有效地蓋成堅固的牆。

而蛋白質則是水泥，把磚頭牢牢黏在一起。蛋白質幫助維持骨骼結構的完整性，缺乏蛋白質就像水泥不夠，牆壁會變得鬆散，容易崩塌。所以，這三者共同合作，像是建造一座堅固的房子一樣，讓我們的骨骼強壯有力。

洪泰雄表示，預防骨鬆需要補充鈣質、維生素D和蛋白質，可選擇深綠色蔬菜、鮭魚等食材；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄表示，預防骨鬆需要補充鈣質、維生素D和蛋白質，可選擇深綠色蔬菜、鮭魚等食材；圖為情境照。（圖取自freepik）

3種營養素這樣吃

洪泰雄分享，鈣質、維生素D和蛋白質的食物來源如下：
1.鈣質（磚頭）
乳製品：牛奶、乳酪、優格；深綠色蔬菜：菠菜、羽衣甘藍、芥菜；豆類及豆製品：豆腐、豆漿；小魚乾：尤其是帶骨的小魚乾、沙丁魚；強化食品：如強化鈣的橙汁和穀物。

2.維生素D（工人）
魚類：尤其是脂肪較高的魚，如鮭魚、鯖魚、沙丁魚；蛋黃：是維生素D的重要來源之一；肝臟：如牛肝、雞肝；強化食品：維生素D強化的牛奶、果汁和穀物；陽光照射：人體皮膚在陽光照射下也能合成維生素D，這也是重要來源之一。

3.蛋白質（水泥）
肉類：牛肉、雞肉、豬肉；魚類：鮭魚、鯖魚、鮪魚等高蛋白魚類；蛋：雞蛋尤其是蛋白部分；豆類：扁豆、黑豆、紅豆；堅果及種子：杏仁、南瓜子；乳製品：牛奶、優格、乳酪；全穀類：如全麥麵包、藜麥。

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