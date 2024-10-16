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健康 > 心理精神

健康網》早晨、下午曬太陽 維持好心情、提神還助眠

2024/10/16 06:31

營養師指出，有研究發現，早晨外出曬太陽5到10分鐘，可以維持好心情、提升睡眠品質、提升白天專注度及精神；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，有研究發現，早晨外出曬太陽5到10分鐘，可以維持好心情、提升睡眠品質、提升白天專注度及精神；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曬太陽好處多多！除了促進身體維生素D合成，營養師何沂霖更表示，有國外學者研究發現，早晨外出曬太陽5到10分鐘，可以維持好心情、提升睡眠品質、提升白天專注度及精神。或是下午曬太陽，也有助睡眠。

何沂霖於臉書粉專「何沂霖 營養師」發文指出，美國神經科學家、史丹佛大學教授安德魯·胡柏曼（音譯，Andrew Huberman）在網站推薦早晨可以外出曬太陽5到10分鐘，根據他的研究有以下好處：

●可增加多巴胺分泌，使心情愉悅、正面積極。

●身體藉由接觸陽光可校正晝夜節律，可提升睡眠品質。

●皮質醇跟腎上腺素會分泌，可提升白天的專注度以及精神。

胡柏曼提到，曬晨光時不要戴太陽眼睛，室內或者車子內隔著玻璃都會降低或去除掉一些早晨陽光的波長。並建議，可以在下午時曬一點太陽，這時候太陽光的波長改變，可以讓生理時鐘感受到陽光變化，而慢慢調整成準備迎接晚上的睡眠。

曬太陽好處多 建議養成習慣

何沂霖指出，看到該篇文獻的時候覺得非常有趣，便決定親自實驗一週，這一週早上起床第一件事就是馬上打開窗簾，換衣服到外面走路5到15分鐘曬曬太陽。

實測後，何沂霖發現，在非常容易被荷爾蒙影響情緒的排卵期，明顯感受到自己比較正面且情緒比較穩定，並提到通常她下午到晚上會有點疲憊，但有曬太陽的那幾天，不用借助第二杯咖啡也可以維持專注度。

何沂霖補充，她認為曬太陽不是唯一睡眠或憂鬱的解藥，很多因素可以影響，運動、飲食、其他生活型態都有它的重要性，但曬太陽是個不需花錢、不用技巧的簡單行為，不妨可以試試納入自己的生活習慣裡，比如早上主動說要出門幫家人買早餐，早上通勤時選擇走戶外人行道不是地下道等，幸好台灣天氣也開始變有點涼，曬點太陽應該沒有像夏天那麼痛苦。

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