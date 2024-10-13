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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃菱角穩血壓還護膚！ 煮湯、做甜點也美味

2024/10/13 18:13

國民健康署指出，菱角除了當零嘴，採燉湯等烹調方式也很適合；示意圖。（資料照）

國民健康署指出，菱角除了當零嘴，採燉湯等烹調方式也很適合；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕菱角美味又百搭，而每年9到11月，是二角菱盛產季節。國民健康署指出，菱角與增進皮膚、神經系統健康有關；也有助於維持血壓、防抽筋等。最常見的烹調方式是直接蒸熟當零嘴，或是油炸製成菱角酥，或採燉湯、蔥燒等烹調方式也很適合。

營養豐富 別名水花生、水栗子

國健署於臉書粉專「食在好健康」發文表示，菱角的主要產地在台南，尤其是官田的菱角更是遠近馳名，光台南市的產量就佔了全國的80到90%，每年的盛產期因品種不同，四角菱是5到9月，二角菱9到11月。

國健署說明，菱角屬於全穀雜糧類食物，因為吃起來與栗子、花生等有相似的口感，所以又有水栗子、水花生的別名。營養上含有膳食纖維、維生素C、維生素B1、菸鹼酸及礦物質鉀、鎂。維生素B1跟菸鹼酸與增進皮膚、神經系統健康的有關，鉀跟鎂則有助於維持血壓以及預防抽筋。

油炸製成菱角酥，也是常見的料理方式之一。（資料照）

油炸製成菱角酥，也是常見的料理方式之一。（資料照）

每吃8粒 記得替換1/4碗飯

國健署指出，常見的菱角料理方式除了當零嘴之外，在家可以煮成菱角雞湯、菱角排骨湯；或是將菱角蒸熟，與其他配料做成菱角糕，也可以將菱角切片後，與其他蔬菜一起炒，清脆的菱角能讓料理有更多的風味與營養。

並提醒，如果當餐中有吃到菱角的話，記得要適時減少全穀雜糧的份量，每8粒菱角替換1/4碗飯，聰明替換才不會攝取過多熱量。

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