政府助攻育兒！ 全台設立103處社區教保資源中心

父母育兒常遭遇各種難題，教育部國教署補助20個地方政府設立103處社區教保資源中心，提供父母育兒助攻力量。（教育部提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕父母育兒常遭遇各種難題，教育部國教署今年共計補助20個地方政府設立103處社區教保資源中心，由各幼兒園提供豐富的活動及講座，其中16縣市共30處更同時設立學前特教諮詢服務據點，提供特教諮詢服務及親子講座，持續推展社區活動及擴展教保服務，提供幼兒適性學習及親子互動時間。

國教署自103學年度起，持續協助各地方政府，依轄內各區域需求設立社區教保資源中心，統籌規劃及執行社區幼兒教保問題諮詢，提供鄰近地區家長幼兒教保問題諮詢、圖書借閱及教具、遊戲場所使用，並鼓勵私立幼兒園申辦，擴大辦理成效。

請繼續往下閱讀...

國教署組長王慧秋舉台南市立歸仁幼兒園為例，該園設立社區教保資源中心，辦理豐富多元的親子活動與講座，提升親子良好的互動氛圍，增進社區家長正確教養概念，皆獲得家長與幼兒的踴躍參與及肯定，並提供幼兒園圖書室及幼兒園諮詢服務，開放圖書借閱及互動教具、桌遊等器材供幼兒使用，拉近社區與學校間互動關係。

該園還辦理「我是小廚神」親子活動，邀請孩子擔任小小廚師，由講師介紹食材及現場示範鬆餅製作，並讓孩子親身參與鬆餅製作，與家人共享美味的點心；另將英語融入學習活動，教師以英語繪本的故事情節導入教學主題，帶領幼兒進行英語小書創作，透過分組操作及分享增加幼兒與他人合作及表達的能力。

又如基隆市七堵區七堵國民小學附設幼兒園辦理「歡樂創意機械」親子活動，透過組合與創造的過程，使孩子學習掌控自己的肢體，並發揮想像力，藉由親子互動，共同組合出各種型態的成品；另規劃生態學習活動，以有趣互動方式，破解大家對生物的誤解，使親子共同參與學習。

王慧秋表示，未來將持續推動社區教保資源中心，積極與各直轄市及縣市政府合作，協助推展社區活動及社區親職教育，提供家長教保問題諮詢、親子活動參與及圖書借閱，增加育兒家庭陪伴幼兒機會，並提供教具、玩具及遊戲場所使用，讓每位幼兒都能在健康、合適的環境中成長。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法