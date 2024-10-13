年齡大、有特殊需求不配被愛？ 國內出養童半數送國外

王杏安醫師單身收養柴柴，在今年6月獲法院裁定成為合法母子。（記者蔡淑媛攝）

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〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中女醫師王杏安今年6月成功收養罹患罕病等多重疾病的6歲男童柴柴，走過3年多辛苦收養路，王杏安說，少子化時代，試管嬰兒變多，但是收養沒有增加，很多人對收出養不瞭解、加上手續繁鎖、冗長，「認為自己生一個比較快」，希望社會觀念要改變，只要有足夠能力、愛心，又能照顧有需要的孩子，收養能讓成為父母的美夢成真。

從2021年到今（2024）年6月，共有747名兒少完成出養，其中約80%具身心障礙、發展遲緩、疾病或有特殊家庭背景，僅半數留在國內收養，另一半則送到國外收養，社家署坦言，國人收養仍偏好3歲以下且身心狀況健康兒少對象，這些特殊兒在國內收養家庭較不易接受，出養機率低於一般身心健康的兒少。

勵馨基金會督導林容指出，目前國內出養兒少約半數是出養到國外，台灣收養人主要年齡為40到50歲，過了生育年齡或透過醫療仍無法生育，除了喜歡孩子、要孩子作伴，也希望收養健康孩子，外國收養人則更傾向社會服務、照顧有需要的孩子。

林容也說，早期出養童家庭背景可能有父母吸毒、坐牢、智能不足、精神疾患，造成出養不易，如果再加上小孩本身健康問題如發展遲緩、身心障礙如地中海型貧血、心臟卵圓孔未閉合，收養人常因害怕立刻拒絕，現在收出養媒合機構會說明相關背景、疾病，多些理解，以減少誤解及拒絕。

例如兒童疾病可治癒或控制，輕度發展遲緩可透過早療能改善如正常，父母坐牢也提醒該童很早就脫離犯罪風險，而父母精神疾患、吸毒或智能問題，則會等到出養童3、4歲時讓收養人看到及互動了解，孩子的狀態，以提高特殊童的出養成功率。

林容建議，國內也能建立歐美國家收養兒少能減免稅賦、提供醫療資源，甚至有育嬰留停的鼓勵措施。

王杏安醫師收養柴柴（左）與親生女兒及雙胞兒子。（記者蔡淑媛攝）

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