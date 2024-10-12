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健康網》鼻骨骨折怎麼辦？ 把握3小時黃金治療期

2024/10/12 20:01

醫師表示，一般建議在鼻骨骨折後2-3小時內手術復位；若超過2-3小時後組織便會開始明顯腫脹，增加復位難度；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，一般建議在鼻骨骨折後2-3小時內手術復位；若超過2-3小時後組織便會開始明顯腫脹，增加復位難度；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小朋友跑跳撞碰在所難免，一不小心從樓梯上滾下來，導致鼻骨骨折該怎麼辦？急診兒科主治醫師黃士倫表示，一般建議在鼻骨骨折後2-3小時內手術復位；若超過2-3小時後組織便會開始明顯腫脹，增加復位難度。

黃士倫在臉書專頁「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享，1位1歲11隔月大的孩子，下樓梯時從6、7階梯滾了下來，到急診時右側鼻孔直流鼻血，額頭上有一個血腫，與家長分析有做電腦斷層的必要，報告顯示沒有腦出血，但右側鼻骨骨折斷裂，會診整另外科醫師後，建議門診追蹤後續安排手術。

黃士倫說，如果不幸鼻骨骨折，建議還是要就醫，醫師除了儘快幫病人止血以及維持呼吸道暢通之外，還會立即檢查是否有鼻中膈血腫。鼻中膈血腫務必盡早引流，否則容易感染，進一步造成鼻中膈軟骨壞死，鼻部變形甚至塌鼻。

黃士倫指出，如果發生鼻骨骨折且無法在傷後2-3小時復位，則根據病人年齡會有不同考量。若為成人，會安排在骨折後的5-10天進行手術復位，因為此時組織腫脹已較消退，而骨頭尚未癒合；若為兒童，因為骨頭癒合較快的緣故，醫師一般會安排在傷後1週內進行手術復位。

黃士倫建議，可以讓1、2歲的孩子在上下樓梯時自己走，但大人可以在孩子下樓時走在前面，上樓時在後方看著，以防萬一。

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