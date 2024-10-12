健康網》女童打完疫苗仍中A流！ 醫：2週才有保護力

流感的症狀較一般感冒來得嚴重，常有全身無力、頭痛、發燒等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我才剛打疫苗，怎麼會染流感！」相信不少人曾遇過這狀況。有位國小女童明明上禮拜才打流感疫苗，不料4天後開始發燒至39度，小腿痠痛、咳嗽、喉嚨為痛，媽媽陪同就醫，以鼻咽快篩一驗，確診A流。卓越皮膚科兒科聯合診所院長顏俊宇解釋幾項重點，其中指出，打完流感疫苗通常約2週才有保護力，但是可以大大減少重症風險，建議趕緊施打疫苗，提供完善保護力。

顏俊宇在臉書專頁「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」發文分享個案，女童媽媽表示，原本想說上禮拜五才打流感疫苗，應該有保護力，剛好碰上學校準備運動會，小孩在跑大隊接力出現腳痠，應該很正常，沒想到居然是流感。顏俊宇立刻向女童母親進行衛教。

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治療恐要自費 建議及早打疫苗

顏俊宇解釋3點：

●打完流感疫苗通常至少約「2週」後才會產生保護力。

●部分個案打完疫苗2週後，可能因為抗體不足或型別不同，還是可能會得流感，但至少可以大大減少流感重症等風險。

●目前針對流感輕症患者還沒有「公費」口服克流感，所以要治療的話可能只能吃自費藥物克流感或易剋冒，的確對荷包有點傷。

最後總結，趁流感病毒還沒大肆擴散前，還是趕緊打流感疫苗，才能提供更完善保護力。

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