高危險群注意！ 台灣孕產婦死亡率是日本的4倍

國泰醫院院長簡志誠（前排右8）率領醫護團隊響應病人安全週活動。（國泰醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「生得過雞酒香」，但根據衛福部統計，台灣2019年孕產婦死亡率達到每10萬人有16人死亡，創下23年來新高，雖然2021年降為每10萬人有14人，仍比鄰近的日本高出4倍。醫師提醒，子癲前症是妊娠20週後出現高血壓合併蛋白尿或肝腎等器官功能異常，台灣發生率約3％至5%，是造成孕產婦死亡的原因之一。

38歲的高齡孕婦小花（化名）篩檢發現是子癲前症高風險群，懷孕期間定期產檢、按醫囑服藥並每天量血壓，雖然孕程順利，但寶寶出生後，卻突然出現反應遲緩及全身抽搐症狀甚至失去意識，所幸國泰綜合醫院醫療團隊迅速介入，於加護病房觀察一天即順利轉回普通病房，母子均安。

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國泰醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾分享， 現代人晚婚遲育，而高齡懷孕增加子癲前症、妊娠高血壓及早產等生產風險；雖然小花的懷孕過程大致順利，但因產程進展不順，最終選擇剖腹生產，寶寶出生後，小花的講話反應變得遲緩，身體也出現昏沉的情況，隨即開始全身抽搐並失去意識。國泰醫院迅速反應，麻醉科醫師立即展開緊急處置，以呼吸管供氧，產科醫師則迅速縫合子宮和傷口，並確認沒有大出血情形，醫療團隊也會同神經科醫師進行診治，確認小花的腦部沒有急性病變，在加護病房觀察一天後，順利轉回普通病房。

陳俐瑾說，子癲前症是妊娠20週後出現高血壓合併蛋白尿或肝腎等器官功能異常，台灣發生率約3％至5%，是造成孕產婦死亡的原因之一，由於先前可能完全沒症狀，無預警突然發生，尤其待產、產後是發作高峰期。

陳俐瑾指出，高危險群包含初產婦、多胞胎、年齡大於35歲、本身或家族有高血壓病史者。該院為響應衛福部病人安全週，從9月17日至10月18日舉辦病安週系列活動，強化醫護人員對孕產安全的預防及應變能力、教導產婦辨識產後大出血等生產風險，讓醫病共同為病人安全把關，落實「孕產安全你我共守」。

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